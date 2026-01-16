E’ uscito “UnderGod” il nuovo singolo del gruppo pisano “Zerocinquanta”

Written by Antonio Tognoli• 2:09 pm• Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo

PISA – E’ uscito su tutte le piattaforme digitali il singolo del gruppo pisano “Zerocinquanta” dal titolo “UnderGod“. Ne abbiamo parlato con Pier Francesco Bonansea produttore, compositore ed ideatore del progetto.

Da cosa nasce il “progetto Zerocinquanta e a che genere si ispira?

“È un progetto che nasce un paio d’anni fa, in un hotel, proprio ascoltando musica. Tramite una pubblicità su un’applicazione, scopro un programma per fare basi, chiedo a un amico di scriverci sopra un testo e da lì nasce la prima canzone di Zerocinquanta, ad oggi però, mai pubblicata. Il genera varia. Si spazia da pop a indiepop ma non solo. Ci sono dei tocchi di Rap nelle canzoni di Zerocinquanta. L’ispirazione viene anche ascoltando altri cantanti. Si passa dai vari Guè Pequeño, SferaEbbasta o Lazza, a generi più verso Franco126,CarlBrave o Fedez e Marracash“.

Perché “Zerocinquanta”?

“Il nome, che riprende il prefisso, è un chiaro riferimento alla città di Pisa. Il progetto nasce all’estero, per l’appunto in un hotel, ma ha radici forti in Toscana e a Pisa.

Non mancano infatti riferimenti nei testi. Ad esempio, in PSA-BCN, singolo uscito qualche mese fa, si parla di una vacanza tra Pisa e Barcellona e delle esperienze che essa ha portato. Ma anche in “Pezzi di cuore”, forse la miglior canzone di Zerocinquanta, il riferimento alla città e alla squadra squadra, il Pisa Sporting Club è chiaro: “e se va male l’accetterò, come ho accettato il Pisa in LegaPro”, scritta ai tempi della Serie B, si può dire che abbia portato fortuna. Inoltre “Pezzi di cuore”, alternato con “UnderGod”, può essere ascoltata dai tifosi nerazzurri, durante gli intervalli del Pisa SC, alla Cetilar Arena“.

Venerdì è uscita “UnderGod”…

“UnderGod, come detto sul profilo instagram: @iamzerocinquanta , nasce da una voglia di rivalsa. È uno dei primi test scritti da Zerocinquanta, ed è una canzone che non nasce nè in hotel, nè a Barcellona, nè in altri luoghi, ma semplicemente nella famosa “cameretta”. Il voler dimostrare, la voglia di rivalsa, il voler dire a tutti “posso farcela” è un sentimento che sicuramente è presente in tutti noi, semplicemente Zerocinquanta lo trasforma in testo e musica. Semplice“.

Zerocinquanta però non canta. Come funziona?



“Zerocinquanta è un progetto. Nasce come tale, coinvolge a momenti alterni varie persone e nasce per sorprendere. Fatta la prima canzone, ormai due anni fa, il dubbio era uno: “si ma, fanno tutti musica ormai…” e quindi serviva una soluzione. Mi guardo intorno e capisco che la soluzione è fare qualcosa di innovativo. Scelgo l’AI. Quindi, in poche parole, scrivo i miei testi, faccio le mie basi ma poi, creo digitalmente un cantante virtuale, tramite programmi, che possa rispondere alle mie esigenze. Innovativo e strano ma provare per credere. Inoltre, via social, il volto non è ancora stato svelato e di conseguenza anche il nome è ancora segreto. Zerocinquanta si cela dietro la maschera di Dalì, resa nota dalla serie Netflix “La Casa di Carta”, ma a volto scoperto sono state concesse interviste in radio e tv. Quindi magari a breve, succederà lo stesso sui social“.

Obiettivi centrati e obiettivi futuri?

“L’obiettivo è aumentare tutto. Aumentare i riscontri, gli ascolti, i follower, le persone che seguono o anche hanno solo sentito dire “Zerocinquanta” (magari non in riferimento al prefisso). Negli ultimi mesi, Zerocinquanta è passato in radio da PuntoRadioCascina, in Televisione tra 50Canale e GranducatoTv, anche su alcuni quotidiani, alla CetilarArena. Sono state fatte delle T-shirt estive e delle cartoline in concomitanza dell’uscita di Italiana Summer, singolo uscito per l’appunto in estate. Troverete gli sticker di Zerocinquanta ovunque a Pisa. L’obiettivo di Zerocinquanta è allargarsi sempre di più, in ogni modo e mezzo possibile“.

Un invito che avete il piacere di fare?



“L’invito è di seguire Zerocinquanta soprattutto su instagram su @iamzerocinquanta e di ascoltare la mia musica su Spotify (preferibilmente) o YouTube, dove basterà cercare “Zerocinquanta” e compariranno le canzoni. Zerocinquanta è presente anche su AppleMusic, AmazonMusic e altri canali per ascoltare musica. L’invito è semplicemente quello di supportare Zerocinquanta nel percorso, pieno di insidie e soddisfazioni, perché l’ obiettivo è tramite una rivoluzione musicale, portare Pisa e la Toscana, più in alto possibile“.

