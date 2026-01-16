Officine Papage approda in Portogallo con Pirandello

Written by admin• 2:15 pm• Pisa, Eventi/Spettacolo

PISA – La compagnia Toscana Officine Papage approda a Lisbona. Dal 22 al 24 gennaio è in scena al Teatro Taborda ”A Cada Um, Sua Vontade”, ispirato al dramma “Così è (se vi pare)” di Luigi Pirandello.

Lo spettacolo, realizzato in collaborazione con Teatro da Garagem, ha debuttato questa estate al Festival delle Colline Geotermiche con il titolo “La strana storia della signora Frola e del signor Ponza suo genero”. Una regia di Marco Pasquinucci e Carlos J. Pessoas, con Benedetta Berti, Dario Furini, Tiago Martins Ghilli, Emanuele Niego, Marco Pasquinucci e Benedetta Tartaglia.

In un momento storico dominato dalla semplificazione, dalla presunzione di sapere e potere conoscere tutto, dalla saturazione delle informazioni, dall’istantaneità della comunicazione che rende fittiziamente accessibile qualsiasi luogo, qualsiasi tempo, qualsiasi cosa, il celebre testo di Pirandello al quale l’opera si ispira ci mostra ancora la sua grande attualità, raccontando ai pubblici con lucidità tagliente questo nostro caotico, arrogante e pericoloso presente.

Siamo immersi in un paesaggio fatto di fake news, identità frantumate in profili e avatar, narrazioni parallele che si contraddicono e si sovrappongono. Ogni giorno ci confrontiamo con versioni multiple di ciò che accade, senza poter stabilire quale sia “vera”. Questo lavoro nasce allora da una domanda più intima e più urgente: come possiamo sostenere ciò che non si lascia conoscere completamente?

“A Cada Um, Sua Vontade” è una riflessione sul bisogno umano di raccontare, interpretare, distorcere, credere. Ma, come ci insegna Pirandello, nessuna testimonianza è affidabile, i documenti non bastano e ogni verità è un punto di vista.

