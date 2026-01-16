Lavori sulla linea ferroviaria Firenze–Pisa: modifiche alla circolazione dal 30 gennaio al 1° febbraio

Written by admin• 1:29 pm• Pisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – Dalle 22.00 di venerdì 30 gennaio e per tutta la giornata di sabato 31 gennaio e domenica 1° febbraio sono in programma lavori di manutenzione straordinaria al sottovia stradale di via delle Colline a Pontedera e interventi propedeutici alla soppressione del passaggio a livello di Navacchio.

Per consentire le attività di cantiere, la circolazione ferroviaria sulla linea Firenze SMN – Empoli – Pisa sarà sospesa tra Empoli e Pisa per l’intera durata dei lavori.

Tra Firenze ed Empoli il servizio ferroviario sarà riprogrammato.

I lavori, che comportano un investimento di circa 1 milione di euro, vedranno l’impiego quotidiano di circa 20 tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) e delle ditte appaltatrici, con l’utilizzo di mezzi d’opera e attrezzature specialistiche.

Modifiche al servizio Regionale Toscana – Trenitalia

Circolazione sospesa tra Empoli e Pisa

I treni sulla relazione Firenze SMN – Empoli saranno riprogrammati con un servizio spola , con fermate a Montelupo, Signa/Lastra a Signa, San Donnino, Le Piagge e Firenze Rifredi

saranno riprogrammati con un , con fermate a I treni Firenze–Pisa diretti a La Spezia, Grosseto, Livorno e Campiglia/Piombino saranno limitati o avranno origine da Pisa Centrale

diretti a saranno Regolari i collegamenti Firenze – Empoli – Siena

I canali di acquisto Trenitalia sono aggiornati a partire dal 17 gennaio.

Informazioni

Ulteriori dettagli sono disponibili su www.trenitalia.com (sezione Infomobilità – Lavori e modifiche al servizio), tramite App Trenitalia con Smart Caring personalizzato, oppure contattando il call center gratuito 800 89 20 21.

