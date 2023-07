E’ morto Alessandro D’Anteo: il cordoglio della Premier Giorgia Meloni, di Maurizio Nerini (Fdi) ed Elena Meini (Lega)

Scritto da admin• 3:19 pm• Pisa, Politica, Tutti

PISA – Ci ha lasciato nelle scorse ore Alessandro D’Anteo, marinese e attivista di Fratelli d’Italia. A livello nazionale le sue doti sono state notevolmente apprezzate tanto da essere nominato come vice del Prof . On. Antonio Guidi nel dipartimento Nazionale di Fratelli d’Italia “Equità sociale e disabilità”.

La Premier Giorgia Meloni ha voluto salutare in un post su Facebook Alessandro D’Anteo: “Sei stato un dirigente apicale, del dipartimento equità sociale e disabilità di Fratelli d’Italia, ma soprattutto un militante impegnatissimo, che ha dato tutto se stesso per aiutare gli altri. La tua scomparsa lascia un grande vuoto nella nostra comunità politica. Grazie per aver lottato insieme a noi Alessandro, ci mancherai. Riposa in pace“.

Vuole ricordarlo cosi Maurizio Nerini, consigliere comunale di Fratelli d’Italia: “Ora mi alzo e me vado!” Era la battuta spiazzante con la quale Alessandro D’Anteo chiudeva spesso il discorso delle nostre lunghe discussioni. Alessandro ci ha insegnato a vedere il mondo da una diversa prospettiva, “dalle quattro ruote”, per dirla come lui, ci ha fatto capire che dovevamo parlare non più solo di disabilità, ma delle esigenze, dei diritti e la vita di tutti i giorni della “persona disabile”, non più gestibile dal punto di vista sanitario, ma riferibile ad una parte per determinata della questione sociale, il tutto riassunto in un’altra battuta: “Sono un disabile, non un malato”. Amico Marinese da sempre, sono estremamente contento di averlo coinvolto nella politica cittadina perché ha dato tantissimo in 5 anni in cui gratuitamente ha assolto il compito di uditore in 2° Commissione per Fratelli d’Italia, sempre con spunti, riflessioni e soluzioni ottimali, spingendosi anche a sferzare in modo preciso e diretto il partito. Grande appassionato di motori, guidava l’auto in modo così brillante che non ti accorgevi dell’uso delle sole braccia per condurla. Mi piace ricordarlo raggiante abbracciato da Giorgia Meloni che gli aveva fatto i complimenti per quella camicia rosa che diventò “la camicia della Meloni. Ciao amico mio, oggi ha scambiato quelle quattro ruote con due belle ali…ora veglia su di Noi Alessandro, ti prego”.

Anche Elena Meini vuole esprimere le più sentite condoglianze per la morte di D’Anteo: “Desidero esprimere la mia vicinanza ai familiari di Alessandro D’Anteo, presidente regionale del dipartimento disabilità di Fdi ed a tutto il partito– afferma Elena Meini, Capogruppo in Consiglio regionale della Lega. “Conoscevo Alessandro da anni e gli ho sempre riconosciuto splendide qualità umane ed una preparazione di livello non solo sulle importanti tematiche legate ai problemi dei disabili – prosegue il Consigliere. “Ci mancherà tantissimo il suo altruismo e la sua voglia di fare, so bene quanto fosse amato dentro Fdi“, conclude la rappresentante della Lega.

Last modified: Luglio 1, 2023