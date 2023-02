Due pitbull all’interno dell’ex Hotel California a Madonna dell’Acqua

Scritto da admin• 7:16 pm• Pisa, Cronaca, Tutti

MADONNA DELL’ACQUA – Le pattuglie della Squadra Volanti della Questura hanno effettuato un controllo approfondito all’interno dell’edificio abbandonato ex Hotel California in via Aurelia a Madonna dell’ Acqua, dove di recente i residenti avevano segnalato occasionali presenze sospette.

All’interno i poliziotti hanno ispezionato i locali, notando tracce evidenti di bivacchi, ma al momento non c’era la presenza di nesuna persona. In un locale, chiuso a chiave, i poliziotti attirati dai guaiti hanno individuato due cani di razza pitbull, privi di targhetta identificativa e malnutriti.

Il locale peraltro non assicurava il corretto ricambio dell’ aria perché la finestra così come la porta erano sbarrate, ed era pieno delle deiezioni dei due animali, segno che erano rinchiusi lì da qualche giorno. I due cani, che si sono mostrati tranquilli, sono stati rifocillati e successivamente affidati al canile municipale. Indagini in corso per individuare l’ autore del malgoverno degli animali.

Last modified: Febbraio 3, 2023