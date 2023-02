Spintona un poliziotto: denunciato alla Procura della Repubblica

Scritto da admin• 7:22 pm• Pisa, Cronaca, Tutti

PISA – Alle ore 23 di giovedì 2 febbraio, nei pressi di un bar sulla via Aurelia in zona Porta a Mare, mentre gli agenti in servizio di volante erano intenti a fornire delle informazioni sul Codice della Strada a degli utenti, venivano avvicinati da dietro da un cittadino sudamericano che, in escandescenza e senza alcun motivo, spintonava uno dei poliziotti intento a fornire informazioni.

L’ extracomunitario, noto agli operatori per i suoi precedenti e le sue intemperanze, veniva bloccato e accompagnato in Questura, dove è stato denunciato alla Procura della Repubblica per violenza a Pubblico Ufficiale e trattenuto per consentire l’ avvio nei suoi confronti delle procedure di espulsione dal territorio Schengen

Febbraio 3, 2023