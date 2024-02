Due operai cadono dal tetto di un capannone a Fornacette

Scritto da admin• 10:28 am• Calcinaia, Attualità, Cronaca, Pisa, Tutti

FORNACETTE – Squadra dei Vigili del Fuoco di Cascina è intervenuta in Via Enrico Fermi in località Fornacette nel Comune di Calcinaia per soccorrere due persone.



Due lavoratori, che stavano effettuando il montaggio di pannelli solari sulla copertura di un capannone, sono caduti da un’altezza di circa otto metri.



Il personale VVF ha collaborato e assistito il personale medico durante le fasi di immobilizzazione dei due infortunati e provveduto alla messa in sicurezza dei luoghi dell’ intervento. Sul posto i Carabinieri di Calcinaia e tecnici dell’uff. Pisll della USL.

Febbraio 19, 2024