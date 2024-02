Serie BKT. Il punto dopo la 25esima giornata. Risultati e classifica

Scritto da admin• 10:30 am• Pisa SC

PISA – Ancora una giornata favorevole alla Capolista Parma che, superando all’ultimo respiro il Pisa porta, a conclusione del 25esimo turno a ben 8 i punti di vantaggio sulla Cremonese ed addirittura a 9 su di un terzetto ricompattatosi per la vittoria del Palermo nello scontro diretto con il Como, nel mentre in coda compiono importanti passi avanti sia Spezia che Ternana, quest’ultima corsara a Reggio Emilia.

di Giovanni Manenti

Chi si attendeva un match all’altezza del blasone fra il Parma ed il Pisa non è rimasto deluso, con le due squadre aqd affrontarsi a viso aperto nel primo tempo concluso sull’1-1 con Valoti a rispondere al vantaggio di Benedyczak (saliti entrambi a quota 8 fra i marcatori …) per i padroni di casa, dopo che sullo 0-0 Torregrossa si era divorato una gigantesca occasione a pochi centimetri dalla linea di porta, per poi assistere nella ripresa alla progressiva superiorità della Capolista, avvantaggiata dalla migliore qualità dei propri cambi che ha portato alla rete del vantaggio con Man, salito in “doppia cifra” e quindi vivere un recupero assurdo, con i nerazzurri a riacciuffare il pari con Canestrelli al 92′ salvo subire la beffa del 2-3 definitivo sull’ultima azione della gara, successo che consente ai “Ducali” di capitalizzare al massimo i tre punti, avendo incrementato ad 8 le lunghezze sulla più diretta inseguitrice, visto che, nell’anticipo del venerdì sera, la Cremonese non era andata oltre il pari a reti bianche sul campo dell’Ascoli al termine di una sfida che non passerà certo alla storia quanto ad emozioni.

Grigiorossi che, comunque, salvano il secondo posto in solitario, ancorché siano seguiti ad un solo punto da un terzetto di pretendenti alla Promozione diretta formatosi per effetto dell’affermazione del Palermo – alla quinta vittoria consecutiva in casa, con ben 16 reti realizzate – che al “Renzo Barbera” schianta il Como con un 3-0 dai contorni eccessivi per ciò che si è visto sul terreno di gioco, ma che conferma la forza dell’attacco dei rosanero, a segno con Capitan Brunori (al nono centro stagionale …) nel primo tempo, punteggio arrotondati dal terzo sigillo consecutivo del neoacquisto Ranocchia e da Di Francesco, così che i ragazzi di Mister Corini coronano un lungo inseguimento alle posizioni di vertice durato da inizio Torneo, mentre, nonostante la nuova doppietta del suo “Bomber principe” Pohjanpalo – divenuto leader solitario della Classifica Cannonieri con 13 centri – il Venezia non approfitta nel posticipo domenicale dei risultati già conseguiti, facendosi rimontare due volte da un Modena che, con il punto conquistato al “Penzo”, si riappropria da solo dell’ultimo posto utile per l’accesso alla post season.

Sembrano oramai le cinque squadre suddette le sole a giocarsi la Promozione diretta, in quanto alle loro spalle il Catanzaro ha perso lo smalto della prima parte di stagione, facendosi imporre il pari per 2-2 fra le mura amiche da parte di un Sudtirol che, pronti via, si era portato in vantaggio con Kurtic su azione di calcio d’angolo e poi bravo a riacciuffare il pari con Pecorino allo scoccare dell’ora di gioco dopo che le reti di Brighenti ed Antonini avevano illuso i giallorossi di poter fare bottino pieno, mentre non conosce fine la crisi del Cittadella, giunto alla sua quinta sconfitta consecutiva, e che cade anche al “Picco” contro uno Spezia affamato di punti al termine di una gara a dir poco rocambolesca che, dopo il vantaggio iniziale di Pandolfi (settima rete nel Torneo …) per i veneti ed il sorpasso ligure con Verde e Di Serio, vede nel finale di primo tempo il Direttore di gara ridurre i granata in 9 per la doppia espulsione di Branca ed Angeli, così da consentire alla formazione di Mister D’Angelo di portare a termine l’incontro con un 4-2 quanto mai provvidenziale.

Il rallentamento ai margini della Zona Playoff fa sì che si allarghi il lotto delle precedenti a farne parte, al quale si uniscono prepotentemente sia il Cosenza, andato ad espugnare il campo di un derelitto Lecco a cui neppure il secondo cambio di allenatore ha portato giovamento, con un 3-1 sul quale ha messo ancora la propria firma con una doppietta lo scatenato Tutino di questo avvio di ritorno (7 reti nelle ultime quattro gare e salito a quota 12 fra i Marcatori …), che il Bari che, sia pur a fatica, è riuscito a far suo l’incontro interno con il combattivo Feralpisalò, deciso da un calcio di rigore trasformato dall’ex nerazzurro Sibilli (al nono centro stagionale …) a poco più di 10′ dal termine e che regala al nuovo tecnico Beppe Iachini il secondo successo stagionale che consente ai biancorossi pugliesi di portarsi ad una sola lunghezza dalla Zona Playoff.

Stesso distacco che vanta anche il Brescia che, impegnato a “Marassi” contro una Sampdoriaassetata di punti, riesce all’ultimo istante a recuperare una gara che la rete realizzata da Kasami poco dopo l’ora di gioco sembrava aver indirizzato a favore dei blucerchiati, viceversa beffati dallo stacco di testa del difensore centrale lombardo Adorni mentre stavano per scorrere i titoli di coda, lasciando così la formazione di Mister Pirlo a doversi guardare le spalle per non essere risucchiata dalla Zona Playout, dove cerca viceversa di trarsi fuori la Ternana, autrice dell’impresa di giornata, essendo andata ad espugnare con merito il “Mapei Stadium”, infliggendo alla Reggiana un netto 2-0 che ridimensiona le ambizioni della compagine emiliana, interrompendone una serie positiva che durava da ben 7 turni, con il 19enne attaccante umbro Scuola Bologna Antonio Raimondo a festeggiare il suo ottavo centro stagionale.

Risultati 25esima giornata:

Ascoli – Cremonese 0-0

Bari – Feralpisalò 1-0

Lecco – Cosenza 1-3

Parma – Pisa 3-2

Reggiana – Ternana 0-2

Spezia – Cittadella 4-2

Catanzaro – Sudtirol 2-2

Palermo – Como 3-0

Sampdoria – Brescia 1-1

Venezia – Modena 2-2

Classifica: Parma p.54; Cremonese p.46; Como, Venezia e Palermo p.45; Catanzaro p.39; Cittadella p.36; Modena p.34; Brescia e Bari p.33; Cosenza p.32; Pisa e Reggiana p.30; Sampdoria eSudtirol p.28; Ternana e Spezia p.25: Ascoli p.22; Feralpisalò p.21; Lecco p.20.



Nota: Sampdoria 2 punti di penalizzazione …

