Asfalti, Bagnoli (FdI): “Bene gli interventi, ora cronoprogramma e controlli rigorosi”

PONTEDERA- Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Fratelli d’Italia Pontedera.

«Fare opposizione non significa dire no per principio, ma valutare nel merito le proposte dell’Amministrazione. In quest’ottica vogliamo essere chiari: Fratelli d’Italia esprime parere favorevole al piano asfalti annunciato e auspica che gli interventi vengano avviati e, soprattutto, conclusi nel più breve tempo possibile. Positiva anche la sperimentazione della macchina “tappabuche”: innovare è una scelta condivisibile, purché produca risultati concreti», dichiara il capogruppo Matteo Bagnoli.

«Per quanto riguarda le strade interessate dagli interventi di ammodernamento delle reti, è giusto riconoscere che tali lavori, pur incidendo temporaneamente sulla qualità degli asfalti, fossero necessari. Ciò non esime però le ditte incaricate dal garantire ripristini eseguiti a regola d’arte e duraturi nel tempo. In molti casi, come segnalato da numerosi cittadini, a pochi giorni dalla conclusione dei lavori il manto stradale risultava già deteriorato. Viene quindi spontanea una domanda: i controlli previsti sono stati effettuati con la dovuta attenzione?»

«Accogliamo con favore anche l’annunciato intervento su Piazza Unità d’Italia e sulla pavimentazione di Corso Matteotti. Riteniamo tuttavia necessario fornire informazioni più puntuali: quali sono le tempistiche previste per l’avvio dei lavori?»

«Investire nella manutenzione stradale è una scelta che sosteniamo convintamente, poiché infrastrutture efficienti rappresentano un elemento essenziale per lo sviluppo economico e la qualità della vita. Chiediamo però maggiore trasparenza, tempi certi e un confronto più costante con il Consiglio comunale, le imprese e i cittadini, affinché agli annunci seguano interventi concreti e verificabili.»

