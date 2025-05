Due anni del Patto di Comunità: incontro pubblico il 30 maggio allo Sportello Dignitatem

Written by admin• 10:39 am• Eventi/Spettacolo, Pisa

PISA – Venerdì 30 maggio alle ore 17, lo Sportello Sociale Dignitatem di via Cattaneo 145/147 a Pisa ospiterà l’incontro pubblico “Due anni del Patto di Comunità – Fraternità e resilienza civile”, un’occasione di restituzione e confronto con la cittadinanza sull’esperienza di rigenerazione urbana e coesione sociale attiva da oltre due anni in uno dei quartieri più delicati e dinamici della città.

Nato in piena emergenza pandemica come risposta collettiva alle disuguaglianze sociali crescenti, il Patto di Comunità è un progetto che unisce 12 realtà del Terzo Settore, cooperative, associazioni e oltre 40 volontari tra gruppi parrocchiali e cittadini, con l’obiettivo di costruire una rete di supporto per persone in situazione di vulnerabilità, puntando sui diritti fondamentali: lavoro, salute, casa, istruzione.

Sostenuto dall’Unità pastorale di San Martino e San Marco alle Cappelle e dalla Fondazione Pisa, il progetto ha permesso la nascita di due luoghi simbolo:

Lo Sportello Sociale Dignitatem , che offre orientamento e supporto grazie a professionisti volontari (medici, psicologi, consulenti del lavoro, giuristi, sindacalisti, insegnanti);

, che offre orientamento e supporto grazie a professionisti volontari (medici, psicologi, consulenti del lavoro, giuristi, sindacalisti, insegnanti); Il laboratorio di tessitura “Tessere Fraternità” in via Cattaneo 24, dove l’artigianato diventa occasione di inclusione e formazione per persone migranti o in condizioni di fragilità.

Durante l’incontro del 30 maggio verrà illustrato il percorso compiuto, con testimonianze dei protagonisti e una visita guidata ai due spazi del progetto. L’evento intende raccontare un’esperienza già pienamente operativa, fondata su un’alleanza ampia che coinvolge tra gli altri: Caritas Diocesana, Fondazione Toniolo, ACLI Pisa e Lucca, CIF, cooperative Aforisma, Spes, Impegno e Futuro, Cisl Pisa, Salus, Arnera, Ucipem, Anteas, Confcooperative Toscana Sud, Unità migranti, Radio Incontro Pisa, insieme a numerosi altri soggetti attivi sul territorio.

Il Patto di Comunità si presenta oggi come un esempio concreto di solidarietà organizzata e resilienza civile, radicato nei valori costituzionali e capace di generare cambiamento reale a partire dal basso.

Last modified: Maggio 29, 2025