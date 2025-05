MeditArt: arte, terapia e tecnologia per un’esperienza trasformativa

Written by admin• 9:39 am• Eventi/Spettacolo, Pisa

PISA – Un’esperienza artistica, terapeutica e umana unica: per 23 giorni, 13 artisti guideranno laboratori aperti a tutte e tutti, con la supervisione dell’arteterapeuta Nadzeya Naurotskaya, psicologa clinica con oltre vent’anni di esperienza nella relazione tra arte, corpo e benessere.

MeditArt è un ciclo di laboratori artistico-terapeutici in cui arte, terapia e tecnologia si fondono per creare uno spazio condiviso di cura e trasformazione. Ogni laboratorio è un viaggio multisensoriale che utilizza pittura, fotografia, performance, collage, ambienti immersivi e strumenti digitali per esplorare emozioni, pensieri e sensazioni in modo creativo, intimo e collettivo.

L’arte, in questo contesto, diventa anche cura di sé. Non esistono format fissi o ruoli predefiniti tra chi crea e chi osserva: c’è solo il tempo condiviso e la presenza autentica. Ogni partecipante realizzerà un’opera che sarà esposta in una mostra collettiva per tutto il mese di giugno, e messa in vendita con finalità benefica.

Il ricavato sarà interamente devoluto ad A.G.B.A.L.T. OdV, l’Associazione Genitori contro la Leucemia e i Tumori Infantili di Pisa, per sostenere le cure dei bambini e dei ragazzi in terapia. Acquistare un’opera significa quindi contribuire concretamente al benessere altrui: l’arte diventa alleanza e gesto solidale.

Esperienze immersive e contenuti digitali

Durante MeditArt sarà possibile vivere anche esperienze in realtà virtuale e aumentata.

Presso la Galleria Aorta si potrà accedere, tramite visori VR, al primo portale in realtà virtuale che collega due gallerie, esplorando la mostra “Spazio Svelato” dell’artista Andrea Rizzo, ambientata a Poznań, in Polonia: un’esperienza inedita nella storia dell’arte digitale.

Sarà inoltre possibile scoprire Pisa in realtà aumentata, con la Torre e altri luoghi simbolici reinterpretati attraverso la tecnologia, per un’esperienza culturale innovativa e coinvolgente.

Un progetto per chi vive l’arte come esperienza emotiva, sociale e trasformativa. Un’occasione per trasformare la propria creatività in un gesto di solidarietà.

Il calendario dei laboratori

2–3 giugno – Sogni a colori su Pisa

Irina Zinovyeva – Fotografia e media misti

La macchina fotografica diventa uno strumento emotivo: Pisa come riflesso del tuo stato d’animo.

4–5 giugno – Vasi Comunicanti

Chantal Invernizzi – Scultura partecipativa e performance

Le emozioni prendono forma, volume e peso. Si modellano e si condividono.

6 giugno – Serious Games (online)

Anton Maarangam – Game design e tecnologia

Giocare non è evasione, ma costruzione di mondi alternativi e consapevoli.

7–8 giugno – Stencil Talk

LABEN – Street art e live painting

L’arte urbana diventa linguaggio per esprimere ciò che le parole non riescono a dire.

9–10 giugno – Lo stecco è già pittura

Gianfranco Pacini – Pittura esperienziale

Lascia da parte il pennello. Scopri il gesto primario, la pittura nella sua forma più pura.

11 giugno – Raccontami

Indiara Di Benedetto – Fotografia e memoria visiva

Ogni scatto è una storia. Ogni immagine, una memoria che riaffiora.

12–13 giugno – Any Color You Like

Eugenio Contatore – Disegno e introspezione emotiva

Disegnare le proprie emozioni non per esibirle, ma per comprenderle.

14 giugno – The Sacred Place

Chiara Giannini Mannarà – Narrazione e arte tattile

Il luogo sacro è dentro di te. Il tuo corpo è la prima storia che puoi raccontare.

15 giugno – Piovono Fauni!

Alice Chesi – Character design e illustrazione

Creature archetipiche emergono tra carta e coscienza.

17–18 giugno – Ritratti a terra

Giorgio Fornaca – Disegno e performance

Il ritratto come contatto. Il volto come paesaggio fragile da toccare e comprendere.

19–20 giugno – Immagini surreali

Martina Rapisarda – Collage e meditazione visiva

Un viaggio nell’inconscio fatto di ritagli, immagini e nuove connessioni.

21–22 giugno – Figure essenziali

Michele Ciardi – Disegno espressivo

Semplifica. Distilla. Scopri la forma più minima e potente per raccontare.

23–24 giugno – Tra mente e materia: arte come urgenza

NEDO – Installazione e psiche

Un’installazione da abitare. Un sistema da ascoltare. Uno spazio dove ritrovarsi.

Quando: dal 2 al 24 giugno 2025

Dove: Aorta Social Art Gallery, Corso Italia 146 – Pisa

Ingresso: 7 euro

Prenotazioni: https://forms.gle/izroo8a2Ac5LH4S28

Instagram: @aorta.socialartgallery

Telefono: +39 392 556 8834

Email: aorta.gallery@gmail.com

