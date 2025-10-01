DSU Toscana. Forte crescita degli studenti a Pisa: quasi 3.700 posti alloggio assegnati

Written by admin• 4:03 pm• Pisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – Sono 19029 gli studenti iscritti agli Atenei della Toscana risultati idonei nella graduatoria provvisoria del bando per l’assegnazione della borsa di studio ed il posto alloggio per l’anno accademico 2025/2026 promosso dall’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario con il finanziamento della Regione, con un aumento di 2448 beneficiari rispetto all’anno accademico scorso.

Fra questi sono 9497 quelli che hanno diritto ad un alloggio gratuito nelle residenze universitarie di Firenze, Pisa, Siena e altre sedi distaccate con un incremento della quota di stranieri che provengono da paesi extra Unione Europea a cui spetta il posto letto saliti a 4.660, rappresentando quasi la metà dei prossimi fruitori delle case dello studente pubbliche.

Per quanto riguarda i dati territoriali sono 8234 gli idonei per la borsa a Firenze di cui 3987 anche idonei all’alloggio e fra questi ultimi 2033 sono stranieri; 7454 idonei borsa a Pisa di cui 3713 anche per l’alloggio e fra questi 1749 gli stranieri; 3341 idonei borsa a Siena di cui 1797 anche per l’alloggio e fra questi 878 gli stranieri.

Il 30 novembre uscirà la graduatoria definitiva che presenterà solo qualche piccolo assestamento a seguito della regolarizzazione di alcune sospensioni od eventuali ricorsi.

Ai beneficiari l’Azienda DSU Toscana erogherà un contributo monetario, l’accesso gratuito alle mense universitarie, l’esenzione dal pagamento delle tasse universitarie concessa dalle maggiori istituzioni universitarie e la possibilità offerta ai fuori sede di soggiornare in una delle residenze universitarie gestite direttamente. Sono quindi in corso le prime assegnazioni dei posti letto nelle case dello studente in base alla graduatoria, partendo dalle riconferme di coloro che già abitano all’interno delle strutture. Agli assegnatari di posto alloggio in attesa della convocazione che avranno trovato sistemazione nel mercato privato tramite un regolare contratto di locazione, verrà corrisposto, su richiesta, un contributo affitto. Prevista una riserva per gli studenti disabili con il riconoscimento della priorità di assegnazione del posto alloggio.

Il numero dei destinatari degli interventi del DSU si conferma dunque elevato in crescita rispetto agli anni precedenti, con molti giovani in condizioni economiche svantaggiate che giungono spesso da altri paesi anche in virtù del processo di internazionalizzazione intrapreso dagli Atenei, che riescono ad accedere alla formazione universitaria grazie alle risorse della Regione Toscana che investe molto sul sostegno allo studio universitario, erogando sussidi ad una percentuale di borsisti fra le più alte d’Italia. I servizi offerti dall’Azienda DSU con un buon livello quantitativo e qualitativo degli interventi, sono determinanti per il consolidamento delle università toscane nelle posizioni più alte delle classifiche di settore e per farne aumentare l’attrattività.

Last modified: Ottobre 1, 2025