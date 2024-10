Doppio recapito bollette TARI a Calci: Retiambiente chiarisce l’accaduto

Scritto da admin• 1:26 pm• Attualità, Calci

CALCI – Retiambiente ha reso noto che, per un mero errore operativo del fornitore del servizio di stampa e recapiti, alcune bollette della TARI relative al secondo semestre 2024 potrebbero essere state recapitate due volte alle utenze del Comune di Calci.

“In questo caso, ovviamente – hanno spiegato da Retiambiente -, essendo gli eventuali due documenti perfettamente identici, si dovrà tenere conto soltanto di uno dei due. Si sottolinea, inoltre, che il meccanismo del PagoPA contenuto nelle bollette non permetterebbe il doppio pagamento, poiché il codice utilizzato per il pagamento è adoperabile una volta soltanto. Non sussiste, pertanto, il rischio di doppia corresponsione“.

Scusandosi per l’accaduto, gli uffici di Retiambiente restano a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Last modified: Ottobre 1, 2024