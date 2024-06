Dopo 76 anni la Carrarese torna in serie B

Scritto da Antonio Tognoli• 6:32 pm• Pisa SC

PISA – Dopo 76 anni di assenza, la Carrarese torna in Serie B. Allo stadio dei Marmi di Carrara, la squadra toscana ha infatti vinto la gara di ritorno della finale playoff di C contro il Vicenza (1-0) ed ha così conquistato l’ultimo posto valido per salire nella prossima serie cadetta.

Decisivo il gol al 6’ di Finotto che regala la vittoria alla squadra allenata da mister Antonio Calabro. Grande festa in città per una promozione davvero storica, attesa addirittura dal 1948.

Last modified: Giugno 9, 2024