Cade un ultraleggero a San Miniato: due uomini morti sul colpo

Pisa, San Miniato

SAN MINIATO – La Squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa è intervenuta alle ore 11:30 di domenica 9 giugno in Via Cavane, presso avio-superficie Tuscany Flight nel Comune di San Miniato.

Durante la fase di atterraggio un ultraleggero, per cause ancora in fase di accertamento, è caduto e nell’impatto sono decedute due persone che erano a bordo due uomini rispettivamente di 40 e 50 anni.

Il personale dei Vigili del Fuoco ha estratto le due salme dalla cellula del deltaplano e messo in sicurezza i luoghi dell’ intervento.

Sul posto 118 e forze di Polizia per i rilievi del sinistro.

Giugno 9, 2024