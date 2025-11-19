Donne, femminismi e pace: tavola rotonda e mostra fotografica all’Università di Pisa

Written by admin• 11:19 am• Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo, TOP NEWS HOME PAGE

PISA- In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il Centro Interdisciplinare di Scienze per la Pace e il Comitato Unico di Garanzia dell’Università di Pisa organizzano la tavola rotonda “Donne, femminismi e pace”, venerdì 21 novembre alle 17:30 in aula IV del Palazzo della Sapienza.

L’incontro esplorerà il contributo delle donne e dei movimenti femministi alla costruzione di società giuste e pacifiche, e come la violenza di genere si intrecci con altre forme di violenza.

Intervengono Paola Malacarne (Toponomastica femminile), Enza Pellecchia (Centro Interdisciplinare Scienze per la Pace), Chiara Tognolotti (CUG Università di Pisa), Giulia Torrini (Un Ponte Per) e Giovanna Zitiello (Casa della Donna). L’apertura sarà affidata a un reading a cura di Tutta mia la città (Erasmus+ Giovani), in collaborazione con il Teatro Didattico dell’Università di Pisa.

Durante la tavola rotonda sarà inaugurata la mostra fotografica “Le Nobel per la Pace”, curata da Toponomastica femminile nell’ambito del Festival L’eredità delle donne. La mostra, visitabile dal 21 al 28 novembre nel loggiato della Sapienza, sarà ad ingresso libero dalle 9:00 alle 19:00 e accompagnata da riferimenti bibliografici a cura del Sistema Bibliotecario di Ateneo.

Last modified: Novembre 19, 2025