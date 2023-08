Donna trova l’arma dell’ex convivente nella borsa dei vestiti da lavare: la Polizia denuncia entrambi

Scritto da Antonio Tognoli• 1:08 pm• Pisa, Cronaca, Tutti

PISA – Una pattuglia della Squadra Volanti della Questura di Pisa è intervenuta giovedì 17 agosto a Tirrenia, dove una donna ha riferito di essere andata a prelevare due borsoni di vestiti a casa dell’ex convivente e una volta a casa propria nel disfarli aveva trovato una pistola.



I poliziotti hanno verificato che l’arma fosse regolarmente detenuta dall’ex convivente della donna, che a suo dire l’aveva riposta in sicurezza a casa come da procedura.



Nelle indagini per approfondire la regolarità delle rispettive condotte, entrambi sono stati denunciati alla Procura della Repubblica: la donna per detenzione e porto abusivo di arma da sparo, l’uomo per omessa custodia di arma da sparo. L’arma in questione è stata ritirata a scopo cautelativo, in attesa degli ulteriori accertamenti.

