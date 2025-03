Domenica all’Arsenale a colazione con l’intramontabile capolavoro “Io e Annie” di Woody Allen

Written by admin• 9:03 am• Cultura, Eventi/Spettacolo, Pisa

Caffè e classici della commedia in arrivo al Cineclub pisano

PISA – Domenica a colazione all’Arsenale. Dopo il successo dell’edizione 2024, sul grande schermo del Cineclub pisano torna Arsenale a colazione, la rassegna dedicata ai grandi classici della commedia, in versione originale, con sottotitoli in italiano. Le proiezioni saranno precedute da una colazione preparata dalla pasticceria Al Dolcemente.

Si parte domenica 2 marzo alle 10,30 con la colazione e, a seguire, l’intramontabile capolavoro Io e Annie di Woody Allen. Alvy Singer, sguardo in macchina, ci racconta le sue riflessioni sulla vita e sulla morte e sulla fine del suo rapporto con Annie. Fin da piccolo soffriva di qualche depressione relativa al timore dell’espansione dell’universo e anche a causa della sua abitazione situata sotto le montagne russe del Luna Park. Il suo interesse per l’altro sesso era già vivo all’epoca. Divenuto adulto è ora un comico di successo che la gente riconosce per la strada. Le sue ossessioni hanno subìto una trasformazione: ora si sente vittima dell’antisemitismo. Con Annie le cose non vanno bene: arriva in ritardo al cinema (lui odia vedere i film già iniziati) e non ha voglia di fare l’amore.

In calendario per domenica 9 marzo Il grande Lebowski di Joel e Ethan Coen. La rassegna proseguirà con Il castello errante di Howldi Hayao Miyazaki, domenica 16 marzo e si chiuderà domenica 23 marzo con Caro Diario di Nanni Moretti.

