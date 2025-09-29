“Domenica a Teatro 2025-2026”: al via la nuova stagione di spettacoli per famiglie e bambini a Cascina

Written by admin• 12:53 pm• Cascina, Attualità, Eventi/Spettacolo

CASCINA – Aperta la prevendita dei biglietti per la nuova stagione di “Domenica a Teatro”, lo storico cartellone della Città del Teatro di Cascina dedicato alle famiglie e ai più piccoli, che prenderà il via domenica 26 ottobre alle 17.30.

Da ottobre ad aprile saranno proposti 22 spettacoli in 23 repliche, con le migliori compagnie nazionali di teatro ragazzi: favole, fiabe, racconti classici e contemporanei, storie reali e momenti di riflessione e divertimento pensati per bambini di tutte le età.

Il programma si aprirà con Il brutto anatroccolo (26 ottobre, Nata Teatro), seguito da Kiss. Storia di un bacio perduto e ritrovato (2 novembre), POeSIA (9 novembre), CantaMare (16 novembre, doppia replica), Vecchina e Ajal (23 novembre), Il bosco delle storie di Natale (30 novembre), LEA. Un’altra giornata emozionante (7 dicembre) e AHIA! (14 dicembre).

Nel 2026 la rassegna proseguirà con La Burla – Befana a Teatro (6 gennaio), Peli. Storia dell’orso che non lo era (11 gennaio), Il cielo degli orsi (18 gennaio), Dire, fare, baciare… (25 gennaio), Casa Romantika (1 febbraio), La grammatica della fantasia (8 febbraio), Nuova barberia Carloni (15 febbraio), Luna e zenzero (22 febbraio), Soqquadro (1 marzo), Tre sagome (8 marzo), Geppetto (15 marzo), Wroong! (22 marzo), Trame su misura vol. 2 (29 marzo) e gran finale con GROGH. Storia di un castoro (12 aprile, La Baracca – Testoni Ragazzi).

“Domenica a Teatro” conferma la sua vocazione di punto di riferimento per il teatro ragazzi in Toscana e in Italia, offrendo a famiglie e bambini un luogo di scoperta e condivisione, in cui il teatro diventa esperienza, crescita ed emozione.

Biglietti: prevendita in teatro e su TicketOne

Info: 050.744400 – biglietteria@lacittadelteatro.it

La Città del Teatro – Cascina (PI)

Programma completo: www.cittadelteatro.com

Last modified: Settembre 29, 2025