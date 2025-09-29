Autismo Pisa APS lancia il crowdfunding per una stanza sensoriale

Written by admin• 1:19 pm• Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – È partito lunedì 15 settembre il nuovo crowdfunding promosso dalla Fondazione Il Cuore si scioglie insieme ad Autismo Pisa APS, associazione fondata da genitori con figli – bambini, ragazzi e giovani adulti – con disturbo dello spettro autistico. Dal 2011, l’associazione promuove l’inclusione scolastica e sociale e supporta le famiglie nel percorso di vita dei propri figli, dalla scuola all’autonomia adulta.

Dal 2024, Autismo Pisa APS ha una sede operativa nel quartiere de “I Passi” a Pisa, diventata centro delle attività con ragazzi e educatori e punto di incontro con le realtà del volontariato locale.

Il progetto “Una stanza che abbraccia”, tra i cinque crowdfunding lanciati a settembre dalla Fondazione, mira a creare presso la sede dell’associazione una stanza sensoriale per bambini, ragazzi e giovani adulti con disturbo dello spettro autistico. Lo spazio multisensoriale sarà accogliente, sicuro e progettato per favorire il rilassamento, l’autoregolazione e la consapevolezza di sé.

La stanza sarà dotata di strumenti pensati per stimolare i diversi sensi, promuovendo benessere psicofisico, concentrazione e sviluppo delle competenze sociali e comunicative. Il crowdfunding servirà non solo alla realizzazione della stanza, ma anche al finanziamento delle attività con gli educatori, ampliando l’impatto del progetto e offrendo esperienze personalizzate e continuative.

Il progetto prevede la collaborazione dell’Associazione La Tartaruga di Pisa, specializzata in riabilitazione e supporto per anziani fragili e persone con malattie neurodegenerative (Parkinson, Alzheimer, sclerosi multipla, esiti di ictus).

Le donazioni possono essere effettuate sulla piattaforma Eppela o partecipando agli eventi in calendario, organizzati con il supporto della sezione soci Coop Pisa, fino al 27 ottobre.

«Siamo felici di sostenere “Una stanza che abbraccia” per creare uno spazio sicuro e inclusivo. Investire nel benessere e nello sviluppo delle persone con autismo significa costruire una società più giusta, consapevole e umana», dichiarano dalla Fondazione Il Cuore si scioglie.

I progetti “Pensati con il Cuore”

Pensati con il Cuore è la campagna di raccolta fondi della Fondazione Il Cuore si scioglie, nata per sostenere progetti delle associazioni locali. Il meccanismo è semplice: una volta raggiunta metà della cifra necessaria, la Fondazione raddoppia l’importo per centrare l’obiettivo.

Dopo il successo dei progetti del 2025, la campagna 2026 rilancia l’impegno con “Una stanza che abbraccia” di Autismo Pisa APS insieme alla sezione soci Coop Pisa, e con altri quattro progetti:

“Pedaliamo Insieme – Inclusione e Sport per Tutti” (Associazione Geniali OdV, Coop Valdarno Inferiore)

(Associazione Geniali OdV, Coop Valdarno Inferiore) “Doposcuola…a scuola!” (Associazione Tessere Culture, Coop Valdisieve)

(Associazione Tessere Culture, Coop Valdisieve) “Intrecci di memoria” (Cooperativa sociale Di Vittorio, Coop Montevarchi)

(Cooperativa sociale Di Vittorio, Coop Montevarchi) “ColtivAzioni – il terreno della crescita” (Associazione Coriandoli a Colori APS, Coop San Giovanni Valdarno)

Last modified: Settembre 29, 2025