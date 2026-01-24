Written by Gennaio 24, 2026 1:09 pm Pisa, Eventi/Spettacolo, Marina di Pisa

Domenica 8 Febbraio il Carnevale di Marina di Pisa

MARINA DI PISA – E’ tutto pronto per il Carnevale di Marina di Pisa organizzato dal CCN di Marina di Pisa e ConfCommercio Pisa in programma domenica 8 febbraio con partenza dal Porto alle ore 15.

Marina di Pisa, sarà invasa da personaggi fantastici come maghi, re, pozioni, alchimie, gufi, studenti di magia, eroi ed eroine, cavalieri a cavallo e chi più ne ha, ne metta con la partecipazione dell’ istituto comprensivo “Niccolò Pisano“.

La grande parata sarà accompagnata dalla banda La Montesina costituita da 70 elementi. Una magnifica giornata che si concluderà con la premiazione delle maschere originali baby, adulte e gruppi per grandi e piccini all’insegna del puro divertimento.

