Domenica 6 aprile Eveline’s Dust in concerto al Teatro Nuovo di Pisa

PISA – Dopo cinque anni dalla pubblicazione del loro ultimo album “K”, gli Eveline’s Dust sono tornati con un nuovo lavoro autoprodotto e distribuito con Lizard Records. Gli otto brani che compongono l’album che porta il nome stesso della band “Eveline’s Dust”, saranno presentati in concerto domenica 6 aprile alle 21.30 al Teatro Nuovo di Pisa.

Ogni brano racconta una storia. Storie di partenze e di arrivi, di viaggi, di ritorni; storie che, insieme, compongono un piccolo album fotografico di noi, persone, che ci muoviamo su questo pianeta. “Cinque anni sono tanti – spiegano dalla band- , abbastanza perché lo stile di una band maturi ed evolva in qualcosa di nuovo, qualcosa di cui siamo molto soddisfatti e che non possiamo più aspettare di condividere con voi”. Eveline’s Dust sono composti da Nicola Pedreschi (voce e tastiere), Lorenzo Gherarducci (chitarra), Marco Carloni (basso) and Angelo Carmignani (batteria).

Biografia. Gli Eveline’s Dust di Pisa sono un progetto Neo-Prog/Progressive-Rock attivo dal 2012, anno in cuipubblicano il loro primo lavoro, l’EP “Time Changes”. Dedicano gli anni successivi ad un’intensa attività live, oltre a lavorare alla composizione del primo concept album, “The Painkeeper”, uscito nel 2016 con Lizard Records. “The Painkeeper” riscuote un successo inaspettato, con ottime recensioni da tutto il mondo, comprese magazine importanti come Prog Magazine e Prog Magazine Italia. La band riesce a portare il “The Painkeeper, live show” in tutta Italia ed anche all’estero, su palchi di grandi festival di settore come Veruno 2Days+1 of Prog. Nel 2019 la Band pubblica l’album “K” con l’etichetta inglese GEP RECORDS collezionando numerose recensioni e concerti in Italia e in Europa. Sito: www.evelinesdust.com

Biglietti e informazioni

Teatro Nuovo, Piazza della Stazione 16, PISA.

Info e dettagli sugli spettacoli: sito web: https://www.teatronuovopisa.it

Prevendite piattaforma CiaoTickets, oppure link diretto: https://www.teatronuovopisa.it/evelines-dust/

Botteghino aperto il martedì dalle 10 alle 13 e il giovedì dalle 16 alle 19 e un’ora prima dell’inizio degli spettacoli. Biglietto intero 15 euro, convenzionati, soci Unicoop 13 euro, studenti e dipendenti Università di Pisa 10 euro, (esclusi i diritti di prevendita).

Telefono: 3923233535. e-mail: biglietteria.teatronuovopisa@gmail.com

Per partecipare agli spettacoli del Teatro Nuovo è richiesta la tessera associativa annuale di Binario Vivo (costo 3 euro). Tesseramento anche online a questo link: https://www.cloud32.it/GES/pub/iscrisocio/232333/01

