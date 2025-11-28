Written by Novembre 28, 2025 12:57 pm Pisa, Eventi/Spettacolo

Domenica 30 novembre Open Day al Canile Soffio di Vento

HomePisa, Eventi/SpettacoloDomenica 30 novembre Open Day al Canile Soffio di Vento

PISADomenica 30 novembre, dalle 10 alle 13, si svolgerà l’Open Day del Canile Intercomunale Soffio di Vento, nella sede di via di Granuccio a Ospedaletto (Pisa). L’iniziativa intende favorire l’incontro tra la cittadinanza e i cani ospitati nella struttura, offrendo un’occasione per conoscere più da vicino il loro percorso e promuovere una cultura dell’adozione consapevole.

Invito tutte le persone a partecipare e a scoprire quanto possa essere prezioso aprire la propria casa a un animale in cerca di famiglia”, dichiara l’assessore Giulia Gambini, sottolineando come “l’adozione rappresenti un gesto di responsabilità e di grande valore etico per l’intera comunità, capace di rafforzare il legame tra cittadini e territorio e di offrire agli animali una reale possibilità di rinascita. Visitare il canile significa anche comprendere concretamente come funziona questa realtà, spesso solo immaginata, e cogliere l’opportunità di vedere da vicino il lavoro e l’impegno necessari per prendersi cura di ogni ospite“.

Durante l’evento sarà possibile visitare il canile, incontrare volontari e operatori, ricevere informazioni sulle modalità di adozione e conoscere le storie dei cani accolti. L’Open Day è pensato come un momento di apertura e dialogo, per far comprendere il lavoro quotidiano svolto dalla struttura e promuovere un rapporto più diretto tra cittadini e realtà del territorio. Chi desiderasse portare un piccolo dono in vista del periodo natalizio potrà contribuire con coperte in pile e masticativi per cani, materiali particolarmente utili al benessere degli animali durante i mesi più freddi.

Last modified: Novembre 28, 2025
Previous Story
Autunno a Teatro: due spettacoli gratuiti all’auditorium della scuola “Giunta Pisano” di Calci
Next Story
Il Cenaia 1969 in casa di una nobile decaduta, la Lucchese Calcio

Comments are closed.

Close
Seleziona una categoria
Articoli più visti