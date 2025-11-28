Avvistamento di lupi a San Giuliano Terme. Il Comune avvia una campagna informativa e prepara un incontro pubblico ad Arena Metato

Written by admin• 1:59 pm• San Giuliano Terme, Attualità, Eventi/Spettacolo

SAN GIULIANO TERME – Nelle ultime settimane l’Amministrazione comunale ha ricevuto numerose segnalazioni da parte dei cittadini riguardo ad avvistamenti di lupi sul territorio.

A seguito di queste comunicazioni, il Comune ha immediatamente contattato la Regione Toscana ed è attualmente in costante dialogo con essa per monitorare la situazione e coordinare eventuali azioni.

Come primo passo di una più ampia campagna di informazione rivolta alla cittadinanza, sul sito istituzionale del Comune è stato pubblicato un avviso contenente indicazioni pratiche sui corretti comportamenti da tenere nelle aree potenzialmente frequentate dal lupo: cosa fare in caso di incontro, quali comportamenti evitare e quali precauzioni adottare per ridurre ogni rischio.

«È fondamentale fornire ai cittadini informazioni chiare e corrette» afferma l’assessore Filippo Pancrazzi. «Il ritorno del lupo nei nostri territori è un fenomeno naturale e ormai diffuso in molte zone della Toscana. La conoscenza dei comportamenti adeguati è il primo strumento per convivere in sicurezza con questa specie».

L’Amministrazione sta inoltre organizzando un incontro pubblico dedicato al tema nella frazione di Arena-Metato, con l’obiettivo di promuovere una corretta informazione sulla presenza del lupo, approfondendo ciò che gli esperti affermano sulla specie, sulle sue abitudini e sulle buone pratiche da adottare.

Il Comune sta lavorando per garantire la partecipazione di rappresentanti della Regione Toscana e di esperti qualificati nel settore faunistico.

«Vogliamo creare un’occasione di confronto aperto e serio» aggiunge Pancrazzi. «L’informazione scientifica, unita all’ascolto dei cittadini, è il modo migliore per affrontare con equilibrio e consapevolezza questo tema, contribuendo sia alla sicurezza della comunità che alla tutela della fauna selvatica.»

Nei prossimi giorni, tramite i canali ufficiali del comune, saranno comunicati la data, orario e luogo dell’incontro.

Last modified: Novembre 28, 2025