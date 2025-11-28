Written by Novembre 28, 2025 1:59 pm San Giuliano Terme, Attualità, Eventi/Spettacolo

Avvistamento di lupi a San Giuliano Terme. Il Comune avvia una campagna informativa e prepara un incontro pubblico ad Arena Metato

HomeSan Giuliano Terme, Attualità, Eventi/SpettacoloAvvistamento di lupi a San Giuliano Terme. Il Comune avvia una campagna informativa e prepara un incontro pubblico ad Arena Metato

SAN GIULIANO TERME – Nelle ultime settimane l’Amministrazione comunale ha ricevuto numerose segnalazioni da parte dei cittadini riguardo ad avvistamenti di lupi sul territorio.

A seguito di queste comunicazioni, il Comune ha immediatamente contattato la Regione Toscana ed è attualmente in costante dialogo con essa per monitorare la situazione e coordinare eventuali azioni.

Come primo passo di una più ampia campagna di informazione rivolta alla cittadinanza, sul sito istituzionale del Comune è stato pubblicato un avviso contenente indicazioni pratiche sui corretti comportamenti da tenere nelle aree potenzialmente frequentate dal lupo: cosa fare in caso di incontro, quali comportamenti evitare e quali precauzioni adottare per ridurre ogni rischio.

«È fondamentale fornire ai cittadini informazioni chiare e corrette» afferma l’assessore Filippo Pancrazzi. «Il ritorno del lupo nei nostri territori è un fenomeno naturale e ormai diffuso in molte zone della Toscana. La conoscenza dei comportamenti adeguati è il primo strumento per convivere in sicurezza con questa specie».

L’Amministrazione sta inoltre organizzando un incontro pubblico dedicato al tema nella frazione di Arena-Metato, con l’obiettivo di promuovere una corretta informazione sulla presenza del lupo, approfondendo ciò che gli esperti affermano sulla specie, sulle sue abitudini e sulle buone pratiche da adottare.

Il Comune sta lavorando per garantire la partecipazione di rappresentanti della Regione Toscana e di esperti qualificati nel settore faunistico.

«Vogliamo creare un’occasione di confronto aperto e serio» aggiunge Pancrazzi. «L’informazione scientifica, unita all’ascolto dei cittadini, è il modo migliore per affrontare con equilibrio e consapevolezza questo tema, contribuendo sia alla sicurezza della comunità che alla tutela della fauna selvatica.»

Nei prossimi giorni, tramite i canali ufficiali del comune, saranno comunicati la data, orario e luogo dell’incontro.

Last modified: Novembre 28, 2025
Previous Story
Domenica 30 novembre Open Day al Canile Soffio di Vento
Next Story
Il Cenaia 1969 in casa di una nobile decaduta, la Lucchese Calcio

Comments are closed.

Close
Seleziona una categoria
Articoli più visti