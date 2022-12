Domenica 18 dicembre si corre la Maratona di Pisa: tutte le modifiche al traffico

Scritto da admin• 7:09 pm• Pisa, Sport/Altro, Tutti

PISA – Domenica 18 dicembre si svolgerà per le strade della città la XXIII Cetilar® Maratona di Pisa, che comprende la Maratona 42,195 km, la mezza Maratona “Pisanina” 21,097 km e la 4 miglia.

Sono attesi circa duemila corridori da 58 diversi paesi, con partenza da piazza Manin dalle ore 09.00. Per garantire lo svolgimento della competizione atletica internazionale e allo stesso tempo le necessità della mobilità nelle aree interessate la Polizia Municipale ha emesso un’ordinanza con i seguenti provvedimenti temporanei di viabilità e sosta e indicato una serie di prescrizioni da rispettare.

Percorso della Mezza Maratona (partenza alle ore 09.00 da via Bonanno): piazzale Terzanaia, Lungarno Simonelli, Lungarno Pacinotti, Lungarno Mediceo, Ponte della Fortezza, Lungarno Galilei, Lungarno Gambacorti, via Crispi, via Niosi, piazza S. Paolo a Ripa d’Arno, Lungarno Sonnino, via Porta a Mare, via C. Fazio, via 2 Settembre, via Maragone, via Livornese, via Vecchia di Marina, viale D’Annunzio, via 2 Settembre, via C. Fazio, via Porta a Mare, Ponte della Cittadella, Lungarno Simonelli, piazza Solferino, via Roma, via Trieste, via Magenta, via Risorgimento, via Roma, piazza Duomo.

Percorso della Maratona (partenza alle ore 09.00 da via Bonanno): stesso percorso come sopra fino a via Vecchia di Marina compresa, via di Torretta, via Bigattiera, viale del Tirreno fino a via dell’Ornello e ritorno, via Litoranea, via Padre Agostino da Montefeltro, via Repubblica Pisana, piazza Baleari, via T. Crosio, piazza Viviani, via Ciurini, via Barbolani, via Mander, via Ceccherini, viale D’Annunzio, via 2 Settembre, via C. Fazio, via Porta a Mare, Ponte della Cittadella, Lungarno Simonelli, piazza Solferino, via Roma, via Trieste, via Magenta, via Risorgimento, via Roma, piazza Duomo.

Provvedimenti inerenti la sosta zona Pisa:

Dalle ore 04.00 alle ore 10.00 istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta nelle seguenti strade:

via Bonanno, via Niccolini, via Cammeo, da via Niccolini alla rotatoria, via Niosi, piazza San Paolo a Ripa D’Arno nel tratto compreso tra via Niosi e via Romiti, via Romiti nel tratto compreso tra piazza San Paolo a Ripa D’Arno e Lungarno Sonnino, via Crispi da via Niosi a piazza Saffi, via Stampace, via Maragone.

Dalle ore 04:00 alle ore 15:30 istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta nelle seguenti strade: Lungarno Simonelli, piazza Solferino lato Est, via Roma, via Trieste lato Sud tratto da via Roma a via Magenta, via Magenta, via Risorgimento lato Nord tratto da via Magenta a via Roma, via Nino Pisano, via Porta a Mare, via C. Fazio, via Ranieri Sardo, tratto compreso tra via Conte Fazio e via A. Moro, via di Balduccio tratto compreso tra via A. Moro e via Conte Fazio, via A. Moro, lato DX (lato sud Saint Gobain), tratto compreso tra via R. Sardo e via di Balduccio e primi ed ultimi 20 mt del lato SX di via A. Moro, sempre tratto compreso tra via R. Sardo e via di Balduccio.

Provvedimenti inerenti la sosta zona Litorale:

Dalle ore 04:00 alle ore 13:30 istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta nelle seguenti strade:

via T. Crosio tratto da piazza Baleari a piazza Viviani, piazza Viviani lato Mare e piazza Viviani lato nord entrambi i lati, via Ciurini tratto da piazza Viviani a via Mander entrambi i lati, via Mander tratto da via Ciurini a via Barbolani entrambi i lati, viale del Tirreno da via Bigattiera a via Pisorno su ambo i lati, viale del Tirreno da via Pisorno a via dei Glicini lato mare, viale del Tirreno da piazza Belvedere lato est a via Pisorno nella direzione di marcia Livorno – Pisa ,via Bigattiera lato mare, via degli Allori (primi 10 metri), piazza Belvedere lato mare eccetto autorizzati, Lungomare di Marina (Padre Agostino da Montefeltro ,via Repubblica Pisana e piazza Sardegna lato mare).

Provvedimenti di chiusura al traffico veicolare zona Pisa:

Dalle ore 07:00 alle ore 10:00: istituzione del divieto di transito veicolare su via Cammeo, via Niccolini, via Bonanno da via Niccolini a via Risorgimento;

Dalle ore 08.00 alle ore 15:30: istituzione del divieto di transito veicolare su via 2 Settembre;

Dalle ore 08:45 alle ore 10:00: istituzione del divieto di transito veicolare su via Bonanno da via Gabba a L.no Leopardi;

Dalle ore 08:45 alle ore 10:30: istituzione del divieto di transito veicolare su L.no Pacinotti, L.no Mediceo, L.no Leopardi, piazza Cairoli, Ponte della Fortezza, L.no. Fibonacci, L.no Galilei, L.no Gambacorti, L.no Sonnino, Ponte Solferino, via Crispi da via Lavagna a Ponte Solferino, via Niosi, piazza San Paolo a Ripa D’Arno, via Romiti, via Maragone;

Dalle ore 08:30 alle ore 15:30: istituzione del divieto di transito veicolare su L.no Simonelli, Ponte della Cittadella, via Roma, via Trieste, via Magenta, via Risorgimento da via Magenta a via Roma;

Dalle ore 09:00 alle ore 11:00: via Livornese, con sbarramento all’altezza del raccordo della Fi-Pi-Li in ingresso verso la Basilica di S. Piero;

Dalle ore 09:30 alle ore 15:30: istituzione del divieto di transito veicolare su via Trento.

Provvedimenti di chiusura al traffico veicolare zona Litorale

Dalle ore 09:00 alle ore 13:30: istituzione del divieto di transito veicolare su via Padre Agostino da Montefeltro, via Repubblica Pisana, piazza Baleari con accesso consentito per via Moriconi direzione Tirrenia, via T. Crosio, via Ciurini, via Mander;



Dalle ore 09:00 alle ore 12:00: istituzione del divieto di transito veicolare su via Vecchia di Marina, via di Torretta, via Bigattiera (eccetto il tratto compreso tra rotatoria Bagno Lido e intersezione via degli Allori, sul lato opposto al senso di marcia ordinario);

Dalle ore 09:00 alle ore 13:30: istituzione del divieto di transito veicolare su viale del Tirreno da via Bigattiera a via Pisorno;

Dalle ore 09:00 alle ore 13:30: istituzione del divieto di transito veicolare su via Pisorno, direzione Ovest, dall’intersezione tra via Degli Oleandri a Rotonda Giovacchino Forzano nella direzione di marcia da Pisa verso viale del Tirreno;

Dalle ore 09:00 alle ore 13:30: chiusura temporanea al traffico veicolare sul viale del Tirreno, tratto di strada tra piazza Belvedere e Rotonda Giovacchino Forzano, direttiva di marcia Calambrone – Marina di Pisa, per permettere il transito di alcuni veicoli a seguito della gara;

Prescrizioni:

Istituzione del limite di velocità a 30 Km/h sul viale D’Annunzio per tutta la durata della gara podistica; Istituzione di un corridoio protetto per i partecipanti alla gara della larghezza di una corsia, in carreggiata Ovest di via Porta a Mare e sulla parte di carreggiata Nord di via Conte Fazio a partire dall’intersezione con via Porta a Mare fino all’altezza di via Nino Pisano. Istituzione di un corridoio protetto per i partecipanti alla gara della larghezza di una corsia, in carreggiata Ovest direzione Tirrenia – Calambrone su viale del Tirreno dall’intersezione con via dei Glicini all’intersezione con via dell’Ornello. Personale dell’organizzazione, abilitato e in numero adeguato alla tutela della circolazione stradale e dei partecipanti alla gara, munito di idonei indumenti riconoscibili e visibili, paletta o bandiera, presiederà tutti gli accessi e incroci ricadenti nel percorso prestabilito compresi i vialini degli stabilimenti balneari e con particolare riguardo alla via Livornese, fino alla fine della manifestazione sportiva in atto, nonché provvedere al servizio di scorta tecnica.

Durante il periodo di sospensione della circolazione, sul percorso di gara: è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara; è vietata a tutti i veicoli l’immissione nel percorso interessato dalla gara. Tutti i veicoli provenienti da strade che si immettono sul percorso interessato dalla gara, hanno l’obbligo di fermarsi e rispettare le segnalazioni della Polizia Municipale e del personale dell’organizzazione.

(Visited 2 times, 2 visits today)

Last modified: Dicembre 15, 2022