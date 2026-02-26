Written by Febbraio 26, 2026 1:13 pm Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo, Marina di Pisa

Domenica 1° marzo modifiche alla viabilità e alla sosta per il mercato straordinario organizzato da Confesercenti

MARINA DI PISA – Per consentire lo svolgimento del mercato straordinario organizzato da Confesercenti, in programma domenica 1° marzo sul lungomare di Marina di Pisa, sono state disposte modifiche temporanee al traffico e alla sosta.

Dalle ore 07.00 alle ore 21.00 di domenica 1° marzo, via della Repubblica Pisana, piazza Sardegna lato mare, via Padre Agostino da Montefeltro e piazza Baleari, braccetto lato sud (tratto compreso tra via Minorca e via della Repubblica Pisana) rimarranno chiuse al traffico veicolare e sarà istituito divieto di sosta con rimozione coatta. In piazza Baleari, braccetto lato sud, il transito e la sosta saranno consentiti solo ai ciclomotori e motocicli.Nella stessa fascia oraria sarà inoltre istituito il senso unico alternato a vista nelle strade perpendicolari al lungomare, con precedenza al senso di marcia normalmente vigente. Nel tratto occupato dai banchi del mercato sarà sospesa la pista ciclabile del lungomare.

