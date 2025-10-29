Dog’n Roll apre a Capannoli: nuovo centro di toelettatura per animali con il supporto di CNA Pisa

Written by admin• 8:31 am• Pisa, Eventi/Spettacolo

PISA- Un nuovo punto di riferimento per gli amanti degli animali ha aperto a Capannoli: si tratta di Dog’n Roll, la moderna attività di toelettatura per cani e altri animali d’affezione, inaugurata in via Volterrana 70 dalla giovane imprenditrice Giulia Silva.

L’inaugurazione, avvenuta nei giorni scorsi alla presenza della Sindaca di Capannoli, Arianna Cecchini, e dell’Assessora alle Attività Economiche, Simona Giuntini, ha rappresentato un momento di festa e di condivisione per tutta la comunità.

Il progetto ha potuto concretizzarsi grazie al supporto di CNA Pisa, l’associazione di categoria che da oltre settant’anni tutela le PMI, gli artigiani e i lavoratori autonomi della provincia. In particolare, Giulia Silva ha beneficiato del programma Crea Impresa, pensato per accompagnare chi desidera trasformare un’idea in realtà imprenditoriale.

«Siamo orgogliosi di aver affiancato Giulia Silva in questo percorso – spiega Simone Romoli, Coordinatore sindacale CNA Pisa presente al taglio del nastro –. Dog’n Roll dimostra come Crea Impresa rappresenti un vero strumento di supporto per chi vuole realizzare il proprio progetto. L’imprenditoria giovanile e i servizi dedicati alla cura degli animali sono settori strategici, che rispondono a bisogni reali del territorio e creano nuove opportunità di lavoro».

Con l’apertura di Dog’n Roll, Capannoli si arricchisce di uno spazio dedicato al benessere degli animali da compagnia, dove professionalità, passione e attenzione ai dettagli si incontrano in un ambiente moderno e accogliente. CNA Pisa, da parte sua, continua a sostenere l’imprenditoria locale, fornendo strumenti, competenze e servizi a chi desidera intraprendere un percorso imprenditoriale.

«Ogni nuova apertura – conclude l’associazione – rappresenta un successo condiviso e un contributo concreto alla crescita economica e sociale del territorio pisano».

Last modified: Ottobre 29, 2025