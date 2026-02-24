Disposizioni anticipate di trattamento: incontro pubblico a Pontedera

Written by admin• 12:05 pm• Pontedera, Attualità, Eventi/Spettacolo

PONTEDERA- L’Ufficio relazioni con il pubblico (URP) dell’Azienda USL Toscana nord ovest organizza per venerdì 27 febbraio alle ore 15:30 un incontro aperto alla cittadinanza dedicato al tema delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT), con un approfondimento sugli aspetti giuridici, clinici e organizzativi legati a questo importante strumento di autodeterminazione.

L’iniziativa, ospitata dall’Università del tempo libero (via della Stazione Vecchia 12, Pontedera), nasce con l’obiettivo di offrire informazioni chiare e aggiornate, promuovendo una maggiore consapevolezza sui diritti della persona e sulle modalità con cui è possibile esprimere e registrare anticipatamente le proprie volontà in ambito sanitario.

Dopo i saluti introduttivi di Walter Pantani, coordinatore del Comitato di partecipazione della Società della salute Alta Val di Cecina – Valdera, interverranno:

Lisa Perugino, direttrice della Medicina legale area sud, che illustrerà gli aspetti medico-legali delle DAT;

Simonetta Ghezzani, responsabile della rete URP di Pisa, Pontedera e Volterra, che approfondirà il ruolo degli URP nella gestione delle dichiarazioni;

Federico Ciapparelli, medico di medicina generale, che parlerà del ruolo del medico di famiglia nel percorso di informazione e supporto al cittadino;

Paolo Malacarne, già direttore della struttura di Anestesia e rianimazione dell’Azienda ospedaliero-universitaria pisana, che condividerà l’esperienza clinica del medico rianimatore.

Le disposizioni anticipate di trattamento consentono a ogni persona di definire in anticipo le proprie scelte di cura. L’incontro rappresenta un’occasione di confronto diretto con professionisti del settore per comprendere cosa sono le DAT, come si redigono e quale ruolo svolgono i diversi attori coinvolti: medici, servizi pubblici e strutture sanitarie.

