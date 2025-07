Disinfestazione zanzare: prosegue il piano del Comune di Pisa anche per l’estate 2025

Written by admin• 2:19 pm• Pisa, Attualità

PISA- Prosegue anche durante l’estate 2025 il piano di disinfestazione promosso dal Comune di Pisa per contrastare la proliferazione delle zanzare. Sono in corso i trattamenti larvicidi nelle caditoie e nei tombini su tutto il territorio urbano, comprese le aree verdi pubbliche, i parchi e i giardini.

«Si tratta di un’azione preventiva fondamentale – dichiara l’assessore all’Ambiente Giulia Gambini – che portiamo avanti con continuità e responsabilità per tutelare la salute pubblica e migliorare la qualità della vita nei quartieri. Ringrazio gli uffici e la ditta incaricata per il lavoro capillare che stanno svolgendo».

L’assessore evidenzia però anche le difficoltà operative legate ai limiti imposti a livello regionale:

«Nonostante l’impegno del Comune, la normativa della Regione Toscana vieta l’uso di adulticidi, se non in presenza di emergenze sanitarie. Una scelta limitante, che ignora i più recenti sviluppi scientifici e tecnologici. Esistono oggi adulticidi autorizzati dal Ministero della Salute, sicuri, efficaci e a basso impatto ambientale, già utilizzati con successo in altre Regioni».

Dal 2022, infatti, la Regione consente l’uso di adulticidi solo in caso di conclamata emergenza sanitaria (ad esempio per arbovirosi trasmesse da zanzare). Una deroga teoricamente prevista anche in presenza di “elevata densità del vettore”, ma che — sottolinea Gambini — non è mai stata resa operativa, poiché le soglie di riferimento non sono mai state definite.

«Proseguire nel divieto anche in situazioni critiche – aggiunge – significa rinunciare a strumenti utili per proteggere i cittadini, soprattutto i più vulnerabili. Come Amministrazione continueremo ad agire con tutti i mezzi consentiti, ma chiediamo alla Regione di rivedere una posizione ormai superata».

I trattamenti larvicidi vengono effettuati con cadenza regolare da aprile ad agosto. L’ultimo ciclo si è concluso oggi, 29 luglio, mentre è già in programma il prossimo ciclo per il mese di agosto 2025, secondo il seguente calendario:

13 agosto : Marina di Pisa, Tirrenia, Calambrone

: Marina di Pisa, Tirrenia, Calambrone 14 agosto : I Passi, Porta a Lucca

: I Passi, Porta a Lucca 18 agosto : FOSSI Area 2

: FOSSI Area 2 19 agosto : Barbaricina, CEP

: Barbaricina, CEP 20 agosto : Porta Nuova, Gagno, Porta a Mare, La Vettola, San Piero a Grado

: Porta Nuova, Gagno, Porta a Mare, La Vettola, San Piero a Grado 21 agosto : Santa Maria, San Francesco

: Santa Maria, San Francesco 22 agosto : Don Bosco, Pratale

: Don Bosco, Pratale 23 agosto : Ospedaletto

: Ospedaletto 25 agosto : Piagge, Cisanello, San Biagio

: Piagge, Cisanello, San Biagio 26 agosto : San Martino, Sant’Antonio

: San Martino, Sant’Antonio 27 agosto : San Giusto (FOSSI Area 1), San Marco

: San Giusto (FOSSI Area 1), San Marco 28 agosto : La Cella, Sant’Ermete, Putignano, Riglione-Oratoio

: La Cella, Sant’Ermete, Putignano, Riglione-Oratoio 29 agosto: FOSSI Area 2 (completamento)

Il servizio riguarda esclusivamente le aree pubbliche gestite dal Comune di Pisa. Le aree private o in concessione a terzi non rientrano nel piano d’intervento. Poiché gran parte dei focolai larvali si sviluppa in ambito privato (sottovasi, contenitori d’acqua, bidoni, ecc.), si rinnova l’invito alla collaborazione attiva dei cittadini, fondamentale per prevenire la diffusione delle zanzare.

Per segnalazioni o informazioni, è attivo il numero verde 800.123.456 e la casella email ambiente@comune.pisa.it.

