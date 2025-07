Caterina Sganga è la nuova direttrice dell’Istituto Dirpolis della Scuola Superiore Sant’Anna

Written by admin• 2:03 pm• Pisa, Attualità, Cultura

PISA- Dal 28 luglio 2025, Caterina Sganga assume la direzione dell’Istituto Dirpolis (Diritto, Politica, Sviluppo) della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, subentrando alla professoressa Gaetana Morgante. Il mandato avrà durata triennale, fino al 27 luglio 2028.

Alla nuova direttrice sono giunti gli auguri di buon lavoro e le congratulazioni dell’intera comunità accademica della Scuola.

«Sono onorata della fiducia che la nostra comunità ha voluto riporre in me. Dopo anni di crescita e consolidamento, l’Istituto Dirpolis – tra i più grandi della Scuola, e fortemente interdisciplinare – è chiamato a raccogliere sfide importanti e a intraprendere un processo di rinnovamento. Un cambiamento che possa valorizzare al massimo le nostre risorse scientifiche, l’impegno sociale e il contributo che possiamo offrire al sistema paese e alla comunità internazionale. Dedicherò il mio tempo, le mie competenze e il mio impegno a rendere possibile questo percorso, con il contributo di tutte e tutti», ha dichiarato Caterina Sganga.

Caterina Sganga, professoressa ordinaria di Diritto privato comparato dal 2024, ha un legame di lunga data con la Scuola Superiore Sant’Anna, dove è entrata come Allieva ordinaria, conseguendo la laurea triennale (2004) e specialistica (2006) in Giurisprudenza presso l’Università di Pisa. Ha poi proseguito gli studi alla Yale Law School con un LL.M. (2009), e nel 2011 ha conseguito il Ph.D. in Law alla Scuola Sant’Anna. La sua carriera accademica è proseguita presso la Central European University (CEU) di Budapest e Vienna, dove ha insegnato come Assistant e poi Associate Professor of Law dal 2012 al 2018.

La sua attività di ricerca si concentra principalmente sul diritto comparato della proprietà intellettuale, con particolare attenzione al diritto d’autore europeo, alle intersezioni tra proprietà intellettuale e nuove tecnologie, al bilanciamento con i diritti fondamentali, e ai profili giuridico-economici delle industrie culturali e creative. Negli ultimi anni ha approfondito temi legati alla proprietà e governance dei dati, in particolare dei dati non personali, e al diritto e alle politiche della Scienza Aperta.

Sganga è attualmente Presidente della European Policy for Intellectual Property Association (EPIP), la principale società scientifica europea nel campo della PI che riunisce studiosi di diritto, economia e management, ed è membro del Consiglio Direttivo dal 2022. Dal maggio 2021 rappresenta l’Italia nella European Copyright Society (ECS), una delle associazioni accademiche più autorevoli in materia di diritto d’autore. Fa parte inoltre dell’European Law Institute (ELI), di ATRIP (Associazione internazionale per lo sviluppo della didattica e della ricerca sulla proprietà intellettuale) e di ALPS (Association for Law, Property and Society).

Last modified: Luglio 29, 2025