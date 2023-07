Disabilità e mobilità: San Giuliano aderisce al “Cude”

Scritto da admin• 4:02 pm• San Giuliano Terme, Attualità, Tutti

SAN GIULIANO TERME – Il Comune di San Giuliano Terme aderisce alla Piattaforma unica nazionale informatica contrassegni unici che permette ai titolari “Cude”, che hanno la necessità di spostarsi sul territorio nazionale, di abilitare in qualsiasi momento un veicolo all’accesso alle zone ZTL e al parcheggio negli stalli dedicati dei comuni diversi dal proprio.

Grazie a una gestione delle autorizzazioni coordinata su tutto il territorio, chi deve spostarsi da un Comune all’altro, non dovrà più comunicare l’ingresso nelle aree a traffico limitato situate in comuni diversi da quello di riferimento. I titolari di un Cude valido possono accedere alla Piattaforma Unica Nazionale attraverso un Codice univoco per indicare la targa da abilitare via: web-app; app-mobile. I Comuni curano il primo inserimento delle targhe, recepiscono il Codice Univoco, lo comunicano al titolare e aggiornano sulla piattaforma eventuali variazioni dello stato del Cude.

Una volta compiute le procedure, l’utente comunica al Comune (informazioni, comuni aderenti e apposita modulistica reperibile sul sito istituzionale comunale) inviando la documentazione all’indirizzo pec comune.sangiulianoterme@postacert.toscana.it o consegnandola fisicamente all’ufficio protocollo del Comune di San Giuliano Terme in via Niccolini n° 36 (ingresso laterale).

“E’ molto importante che San Giuliano Terme abbia aderito a questo servizio e mi rallegro del fatto che il Consiglio comunale abbia approvato all’unanimità il provvedimento – afferma il sindaco Sergio Di Maio –. Un ringraziamento al consigliere comunale Daniele Diversi per l’impegno e a coloro che in sinergia hanno lavorato per questo bel risultato”.

Modalità adesione e altre info

Il Decreto ministeriale del 5 luglio 2021 ha istituito la banca dati per semplificare la mobilità delle persone con disabilità su tutto il territorio nazionale. Di seguito sono riportati i principali elementi che caratterizzano il modello di funzionamento:

– Gestione dell’adesione dei titolari: il richiedente presenta richiesta di adesione al Comune, il Comune inserisce i dati nella piattaforma unica che fornisce il Codice Univoco; tale Codice potrà essere successivamente trasmesso dal Comune al titolare richiedente.

– Adesione facoltativa: per i titolari di Cude che non si spostano dal Comune di riferimento non è necessario fare richiesta; questa può essere effettuata in qualsiasi momento in caso di future e diverse esigenze di spostamento.

– Numero di veicoli: il Cude è un contrassegno personale che consente al titolare di fruirne su qualsiasi veicolo abbia a disposizione; il titolare deve provvedere a indicare la targa «attiva» sulla piattaforma e può procedere liberamente a modificarla.

– Controlli in tempo reale: gli agenti dei servizi di polizia stradale hanno accesso in qualsiasi momento alla piattaforma Cude e possono, così, controllare in tempo reale le targhe attive abilitate al transito e alla sosta in tutto il territorio nazionale.

– Canali di accesso: l’accesso alla piattaforma è sempre possibile attraverso il portale dell’automobilista e via app iPatente (per gli utenti cittadini); i singoli Comuni o gli enti delegati possono rendere eventualmente disponibili ulteriori canali d’accesso.

– Credenziali per gli utenti del Comune: l’accesso alla piattaforma è regolato in base a profili autorizzativi definiti; solo un numero limitato di operatori è autorizzato tramite matricole associate a profili di autorizzazione nominali.

Luglio 24, 2023