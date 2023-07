Elena Meini (Lega): “Realizzare un mirato sistema di collegamento su rotaia tra le province di Pisa Livorno e Lucca”

Scritto da admin• 4:07 pm• Pisa, Politica, Tutti

PISA – “Nel contesto del Prs, ovvero il Piano regionale di sviluppo, in discussione in questi giorni in Aula – afferma Elena Meini, Capogruppo in Consiglio regionale della Lega – in correlazione al fatto che si voglia puntare a favorire la promozione della mobilità sostenibile, presenterò, pertanto, una mirata proposta sul tema. Nello specifico-prosegue il Consigliere – ritengo, infatti, che sia di estrema rilevanza anche la realizzazione di un sistema di collegamento su rotaia, tra le province costiere di Livorno, Pisa e Lucca, pure attraverso il recupero e la piena valorizzazione dell’attuale sedime ferroviario, con lo scopo, dunque, di favorire la costituzione di un trasporto intermodale nelle predette zone(corsi d’acqua, vie stradali, vie ferroviarie e tramviarie) come elemento qualificante della nuova realtà metropolitana della costa. Mi auguro, quindi, che tale mia iniziativa possa essere recepita positivamente dalla Maggioranza, dando così vita a questo qualificato progetto di sviluppo per l’intera area interessata-conclude la rappresentante della Lega.”

Last modified: Luglio 24, 2023