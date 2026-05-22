Direttamente dal Ristorante “Dalla mi nonna” a Marina di Pisa, le “Chicche al ragù di polpo, di bussolo di Baffo” 

Written by Emanuele• 11:59 am• Pisa in tavola

🍝 Ospitalità, accoglienza e sapori come quelli della nonna

La cucina tipica ha un segreto: non è solo questione di ingredienti, ma di mani, ricordi e tradizioni che profumano di casa. ❤️

Oggi vi portiamo direttamente al Ristorante Osteria marina “Dalla mi nonna” di Marina di Pisa, dove ogni piatto nasce dai ricordi più belli, dai pranzi in famiglia e da una cucina che guarda il mare. 🌊✨

Qui, l’ispirazione di Manuele Gelsi prende forma ogni giorno tra sapori autentici e ricette che raccontano una storia. E oggi ci regala una vera specialità: le irresistibili Chicche al ragù di polpo di bussolo di Baffo. 🐙🍷

Una ricetta di famiglia, riportata oggi al ristorante e custodita tra tradizione, memoria e sapori autentici. E c’è anche una storia dietro il nome: “Baffo” è il babbo, mentre “bussolo” richiama un’antica tipologia di pesca dei polpi nostrali, un legame profondo con il mare e con il territorio. ⚓🌊

Raccogli gli ingredienti e provala anche tu, altrimenti vai al Ristorante “Dalla mi nonna” per assaporarla insieme ad un ottimo vino e una vista mare mozzafiato!

Ingredienti:

– Polpo nostrale _ 100 gr.

– Gnocchi di patate (“Chicche”) _ 180 gr.

– Pomarola _ 20 gr.

– Olio, aglio, peperoncino, prezzemolo, latte, sale e pepe _ q.b.

Last modified: Maggio 22, 2026