Digitale, religioni e culture a confronto: giornata di studi alla Sant’Anna

Written by Redazione• 1:01 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Le sfide e le opportunità del mondo digitale al centro della giornata di studi “La dimensione cibernetico-digitale nell’officina di ricerca interreligiosa e interculturale”, in programma lunedì 20 aprile alle ore 15 all’Aula Magna della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa.

L’iniziativa, promossa insieme allo Studio Teologico Interdiocesano di Pisa, si propone come uno spazio di confronto tra discipline, culture e religioni per analizzare l’impatto delle tecnologie digitali nella società contemporanea.

Dopo i saluti istituzionali di Gaetana Morgante e dell’arcivescovo Saverio Cannistrà, il programma entrerà nel vivo con gli interventi di Barbara Henry e Silvestro Micera, dedicati agli aspetti teorici e alle applicazioni della dimensione cibernetico-robotica.

A seguire, una tavola rotonda metterà a confronto voci del dialogo interreligioso – tra cui il rabbino Ariel Di Porto, l’imam Izzeddin Elzir e il teologo Andrea Pizzichini – insieme a esperti di ambito interculturale come Sara Hejazi e Simona Crea.

Un appuntamento che si propone come una vera “officina di ricerca” per riflettere, in chiave interdisciplinare, sulle trasformazioni in atto tra tecnologia, società e culture.

Last modified: Aprile 17, 2026