Diego Petrucci:”Fratelli d’Italia propone l’apertura dell’Ippodromo di San Rossore tutto l’anno”

PISA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Diego Petrucci (FdI).

“Fratelli d’Italia propone di tenere aperto l’Ippodromo di San Rossore tutto l’anno, consentendo corse anche nelle ore serali e notturne durante l’estate. Le straordinarie potenzialità della struttura sono state nuovamente evidenziate ieri con il 26° Premio Regione Toscana e la 135ª edizione del Premio Pisa, eventi che hanno richiamato migliaia di persone da tutta Italia. È inaccettabile che, durante la stagione estiva, una struttura così importante non venga utilizzata. Questo non danneggia solo l’intero settore che opera a stretto contatto con i cavalli, ma anche l’indotto, che include agricoltori, veterinari, l’industria farmaceutica e l’intera città, che rischia di perdere centinaia di posti di lavoro a favore di altre regioni, come il nord Italia, la Francia o l’Inghilterra. Immaginiamo una Toscana diversa, che valorizza chi produce e ha idee, che sfrutta tutte le potenzialità del nostro territorio e supera gli ostacoli per raggiungere i migliori risultati. Abbiamo anche una visione diversa di tutela ambientale: crediamo che la presenza dell’uomo non sia dannosa, ma fondamentale in certi casi per garantire la protezione dell’ambiente. Non possiamo accettare che alcuni ambientalisti impongano veti ingiustificati, come quello che impedisce le corse notturne durante i mesi più caldi all’Ippodromo di San Rossore. Il Ministro Lollobrigida ha già espresso la sua disponibilità, ma ora è necessario che la Regione faccia la sua parte”, afferma Diego Petrucci, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, commentando il successo del Premio Pisa e del Premio Toscana all’Ippodromo di San Rossore.“

