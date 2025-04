Sopralluogo della Lega all’Ospedale Lotti di Pontedera: focus sulla nuova struttura della dialisi

Written by admin• 3:09 pm• Pisa, Politica, Politica, Pontedera

PONTEDERA- Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Elena Meini (LEGA).

“Pontedera: sopralluogo all’ospedale per verificare i lavori relativi alla nuova dialisi. Varie e diverse le criticità da attenzionare a partire dalla carenza di personale.”

Questa mattina, il Capogruppo della Lega in Regione, Elena Meini, insieme al segretario della Lega di Pontedera, Domenico Pandolfi, ha visitato l’Ospedale Lotti di Pontedera per un sopralluogo finalizzato a verificare lo stato di avanzamento dei lavori per la nuova struttura della dialisi. Un progetto atteso da tempo, fondamentale per il miglioramento dei servizi sanitari locali.

Durante la visita, che ha visto la partecipazione della Direzione dell’Ospedale, sono stati affrontati diversi temi legati alla struttura, sottolineando l’impegno della Lega per la sanità territoriale. Oltre alla questione della dialisi, sono stati discussi anche aspetti rilevanti legati alla carenza di personale sanitario e alle necessità di specializzazioni, nonché alla pediatria, un settore cruciale per il benessere delle famiglie locali. Sono stati inoltre esaminati i lavori strutturali in corso in altre aree dell’ospedale, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza e modernizzare l’ambiente per pazienti e operatori sanitari.

“Elena Meini ha dichiarato: “L’ospedale di Pontedera rappresenta un punto di riferimento per il territorio. Seguo da vicino la questione della dialisi da anni, una situazione che ha visto troppi ritardi, promesse e difficoltà. Finalmente vediamo la luce in fondo al tunnel. È una buona notizia per i pazienti che da oltre 10 anni sono costretti a sottoporsi alle terapie in container che dovevano essere provvisori, ma che invece sono diventati permanenti, creando disagi enormi e un onere economico significativo, visto che l’affitto mensile di questi spazi ha pesato per 6000 euro al mese sulla collettività.“

“Monitoreremo attentamente questa fase finale dei lavori, affinché non ci siano ulteriori ritardi e la nuova struttura della dialisi sia finalmente operativa il prima possibile”, ha concluso Meini.

Last modified: Aprile 7, 2025