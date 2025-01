Servizi funebri, successioni e altre pratiche: nasce lo sportello unico di Misericordia e Acli

Written by admin• 6:38 pm• Attualità, Pisa

PISA – Uno sportello unico per tutto ciò che concerne le onoranze funebri e l’assistenza e le pratiche collegate e successive a un lutto. Nasce a Pisanova, in via Cisanello 168, nei che Aci ha messo a disposizione di Acli, grazie alla collaborazione fra Misericordia di Pisa, Acli Provinciali di Pisa e Lucca e l’Automobile Club Pisa. E, a partire da domani, mercoledì 15 gennaio, sarà aperto tutti i giorni (domenica inclusa), dalle 8 alle 20, grazie alla presenza di operatori e volontari della Misericordia.

Lì sarà possibile effettuare tutte le pratiche funerarie e provvedere alle relative necessità organizzative: dal trasporto all’acquisto di feretri e urne cinerarie, fino al disbrigo delle procedure relative ai passaporti mortuari, alla documentazione per la cremazione e al pagamento dei bollettini delle luci votive.

Inoltre, grazie alla convenzione fra Acli Provinciali e Misericordia di Pisa, e in particolare alla collaborazione con il Caf e il Patronato Acli, si potrà ottenere appuntamento per il disbrigo di tutti gli adempimenti che spettano agli eredi: dalle successioni alle volture fino alla reversibilità della pensione, mentre per quanto riguarda le pratiche di voltura di auto e di altri mezzi di trasporto sarà possibile contare sull’orientamento presso la delegazione pisana dell’Aci che prevede anche una scontistica dedicata ai soci Acli e Aci.

Un punto unico d’accesso, dunque, fondamentale per tutti coloro che si trovano, spesso all’improvviso, a dover gestire un lutto e costretti a fare la spola fra i diversi servizi e uffici, sovente provati anche psicologicamente. Per di più anche a prezzi agevolati per i soci di Misericordia, Acli e Aci.

“L’apertura di questo spazio amplia e consolida ulteriormente gli accordi di collaborazione fra la nostra associazione ed Acli mettendo a disposizione un servizio che risponde a un’esigenza sempre più diffusa fra i cittadini” spiega la commissaria straordinaria della Misericordia di Pisa Sandra Capuzzi. “E’ la dimostrazione pratica che, mettendoci in rete e rafforzando i legami di collaborazione l’associazionismo e il volontariato possono fare molto di più di ciò che gli sarebbe possibile agendo da soli” aggiungono il Paolo Amato e Simone Fulghesu, direttori, rispettivamente, del Caf e del Patronato Acli di Pisa. Soddisfatto anche il direttore dell’Aci di Pisa Francesco Bianchi: “Siamo stati felicissimi che nei locali locati ad Acli oggi ospitiamo anche la Misericordia – dice -: tutto ciò che va nella direzione di facilitare la vita ai cittadini, specie in momenti delicati e di sofferenza come quelli di un lutto, è cosa che ci sta molto a cuore”.

Nella foto: da sinistra Paolo Amato, Sandra Capuzzi e Simone Fulghesu

Last modified: Gennaio 14, 2025