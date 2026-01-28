Didattica e formazione: intesa tra Università di Pisa, Studio Teologico e ISSR Toscana

Written by admin• 7:24 am• Pisa, Attualità

PISA- L’Università di Pisa, lo Studio Teologico Interdiocesano Mons. Enrico Bartoletti di Pisa e l’Istituto Superiore di Scienze Religiose della Toscana S. Caterina da Siena – Polo di Pisa hanno sottoscritto una convenzione di collaborazione in ambito didattico e formativo.

L’accordo è stato firmato dal rettore dell’Università di Pisa Riccardo Zucchi, dal vescovo moderatore dello Studio Teologico Interdiocesano di Pisa Saverio Cannistrà e dal preside della Facoltà Teologica e legale rappresentante dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose della Toscana Alessandro Clemenzia.

La convenzione consente alle studentesse e agli studenti delle tre istituzioni, compatibilmente con i rispettivi percorsi formativi e previa autorizzazione degli organi accademici competenti, di frequentare corsi e sostenere esami presso le altre sedi aderenti. Le attività svolte saranno riconosciute a pieno titolo nei rispettivi percorsi di studio, senza necessità di ulteriori autorizzazioni.

L’accordo promuove inoltre forme di collaborazione accademica tra i docenti, in relazione alle diverse aree di insegnamento, e prevede l’accesso reciproco alle biblioteche e alle aule studio delle tre istituzioni.

È infine prevista, previo accordo tra le parti, la possibilità di attivare tirocini curriculari ed extracurriculari, secondo le modalità stabilite dalle istituzioni di appartenenza, con eventuale riconoscimento dei crediti formativi universitari.

