A Tirrenia torna la magia della “Notte Blu” tra musica, sport e divertimento!

TIRRENIA – Un’esplosione di energia, musica e sport animerà il litorale pisano venerdì 18 luglio, con il grande ritorno della Notte Blu – Musica & Sport per la sua 13esima edizione!

A partire dalle 19, Tirrenia si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto per una serata ricca di emozioni, pensata per grandi e piccini.

L’evento è organizzato da Confcommercio Provincia di Pisa con il patrocinio e il contributo del Comune di Pisa, la compartecipazione della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest-Terre di Pisa e il contributo di Sib – Sindacato Italiano Balneari e degli sponsor Concessionaria Gruppo Scotti, Residence L’Incanto di Boccadarno, Bagno Maddalena e Fiva Confcommercio Pisa.

L’iniziativa rientra nel cartellone di Marenia – Non solo Mare 2025.

Entusiasta di questa serata il Presidente Confcommercio Tirrenia Virgilio Ruglioni: “È la 13ª edizione di una festa che unisce in modo perfetto musica e sport. Canteremo tutti insieme con le canzoni di Battisti, accompagnati dalla street band della Montestina, che animerà Tirrenia insieme alle associazioni del territorio con tante dimostrazioni sportive. Vi aspettiamo venerdì con tanta carica!”

“La Notte Blu è stato il primo evento che, 15 anni fa, abbiamo realizzato come Confcommercio” racconta il Direttore Generale Confcommercio Pisa Federico Pieragnoli “Oggi ne organizziamo circa 300 su tutto il territorio, ma quella prima edizione ha avuto un valore speciale. Un ringraziamento particolare va ai commercianti che ci hanno sempre creduto e al Comune, con cui abbiamo inserito contenuti importanti che hanno reso la festa un mix perfetto di musica e sport. La Notte Blu può essere definita come la ‘notte del Litorale’, un evento capace di rendere il nostro territorio più attrattivo. Un grazie sentito anche a Fabrizio Fontani per il lavoro svolto con i balneari: se siamo qui oggi, è anche merito loro.”

Felice di questa nuova edizione l’Assessore al Commercio del Comune di Pisa Paolo Pesciatini: “Credo che non sia campanilismo dire che il litorale pisano sia una meta ottimale per trascorrere le proprie vacanze estive. Tutte le sere infatti sono organizzate iniziative e concerti di alto profilo completamente gratuiti e accessibili a tutti. Gli operatori commerciali con iniziative come la Notte Blu dimostrano in modo significativo e sinergico il senso di accoglienza del sistema economico e turistico locale”.

Sulla stessa linea il Presidente ConfLitorale Confcommercio Pisa Luca Ravagni: “È una festa non solo di Tirrenia, ma di tutto il Litorale, giunta a un traguardo importante. Un evento che è cresciuto non solo grazie a spettacoli e musica, ma anche grazie allo sport, che abbiamo introdotto lo scorso anno. Quest’anno ci saranno ancora più iniziative sportive. La piazza sarà il cuore pulsante di Tirrenia, pronta a trasmettere energia e divertimento.”

Presenti alla conferenza stampa il Presidente FIVA Confcommercio Pisa Franco Palermo e la VicePresidente ConfSport Confcommercio Pisa Francesca Bufalini.

Il cuore pulsante della serata sarà il palco centrale in Piazza Belvedere, dove la Cover Band di Lucio Battisti farà rivivere i grandi successi dell’indimenticabile cantautore italiano, in un’atmosfera carica di nostalgia e ritmo che coinvolgerà il pubblico di tutte le età.

E per rendere la serata ancora più travolgente, a sfilare lungo le strade ci sarà la street band “La Montesina”, pronta a riempire l’aria con la sua musica itinerante e la sua energia contagiosa, trasformando ogni angolo della città in una festa a cielo aperto.

Non mancherà un secondo punto musica presso il ristorante “Le Bollicine”, con la cover band di Vasco Rossi pronta a far ballare tutto il Litorale con ritmi travolgenti e tanta voglia di divertirsi. Al Tirrenia Doc Caffè, invece, spazio ai grandi successi dagli anni ’80 in poi con i “The Dance Machine”, per una serata all’insegna dell’energia e della nostalgia.

I più piccoli potranno divertirsi in totale sicurezza grazie a un’area giochi tutta dedicata a loro, con attrazioni pensate per stimolare il sorriso e la fantasia.

Le famiglie potranno passeggiare lungo il litorale immersi tra le bancarelle di un mercato straordinario che, per una notte, colorerà le vie di Tirrenia con prodotti artigianali, curiosità e sapori locali.

La serata prevederà spettacolari dimostrazioni di beach soccer, capaci di trasformare la spiaggia in un vero e proprio campo da gioco all’aperto, regalando emozioni forti e adrenalina pura.

Le associazioni Fit Around e Csen Toscana, in una splendida collaborazione, porteranno in scena un dinamico spettacolo di outdoor cycling. Un’iniziativa non solo dedicata allo sport, ma anche alla solidarietà, grazie a una raccolta fondi a sostegno dell’Associazione benefica “Eppur si Muove”.

La voglia di movimento continuerà con l’energia coinvolgente dello spettacolo di zumba proposto da Marina Fitness, che farà ballare e sorridere tutti i partecipanti.

Anche il Football Club Marinese 1925 ASD, l’Associazione Calcio Fair Play Toscana, l’A.S.D e di Promozione Sociale Solidago Fitness, insieme a Twenty Fitness Pisa, apporteranno il loro entusiasmo, rappresentando il cuore pulsante del territorio sportivo locale.

A completare questo ricco ventaglio di proposte, la Polisportiva Tirrenia Associazione Sportiva Dilettantistica regalerà un’esibizione di ginnastica, simbolo dell’arte del movimento e della passione per lo sport. La Notte Blu di Tirrenia è pronta per accendere l’estate con emozioni, musica e divertimento per tutti!

