Deviazioni delle corse dei bus TPL a Pisa: informazioni per gli utenti

Scritto da admin• 11:47 am• Pisa, Attualità

PISA – Autolinee Toscane comunica che sabato 4 maggio 2024 e domenica 5 maggio 2024 a Pisa saranno necessarie deviazioni nelle corse dei bus TPL a causa della chiusura di alcune strade per due manifestazioni.

Il sabato, per consentire la manifestazione “Star Event”, il Ponte Di Mezzo sarà chiuso al traffico veicolare dalle ore 16:00 alle ore 21:00. Le corse della Linea 1+ saranno deviate seguendo un percorso alternativo lungo lungarno Pacinotti, lungarno Mediceo, ponte Della Fortezza, lungarno Galilei e lungarno Gambacorti, con osservanza delle fermate usuali.

La domenica, per lo svolgimento del “24° Triathlon Sprint Silver Rank”, viale D’Annunzio (tra via Orlandi e Marina di Pisa), via Delle Repubbliche e le strade del centro di Marina di Pisa saranno chiuse al traffico veicolare dalle ore 13:00 alle ore 15:30. Le corse della Linea 10 subiranno deviazioni nel tratto Pisa – La Vettola – Tirrenia – Calambrone, seguendo percorsi alternativi lungo via Orlandi, via Livornese e via Mezza Piaggia – Pisorno.

Per maggiori informazioni, gli utenti possono consultare il sito www.at-bus.it o contattare il numero verde di Autolinee Toscane: 800 14 24 24 (attivo tutti i giorni dalle 6:00 alle 24:00). Aggiornamenti sono disponibili anche sui canali social di Autolinee Toscane: @AT_Informa su Twitter e Autolinee Toscane su Facebook.

Last modified: Maggio 2, 2024