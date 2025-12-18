Depuratore di Montescudaio: avviati i lavori, istituita una Commissione di monitoraggio

Written by admin• 3:21 pm• Montescudaio, Attualità, Politica

MONTESCUDAIO –ASA S.p.A. ha comunicato l’avvio dei lavori per la realizzazione del nuovo depuratore di Montescudaio. Il cantiere è stato allestito il 15 dicembre 2025 e sono già iniziate le prime attività operative.

L’Amministrazione comunale informa la cittadinanza con trasparenza, precisando che l’opera è il risultato di un lungo iter amministrativo avviato negli anni precedenti e giunto ormai a una fase non più reversibile. Pur non essendo stato possibile fermare l’intervento, il Comune garantirà un controllo rigoroso e costante sull’esecuzione dei lavori, con l’obiettivo di ridurre al minimo l’impatto ambientale, paesaggistico e sulla qualità della vita dei residenti.

A conferma di questa volontà, il 23 dicembre il Consiglio comunale sarà chiamato ad approvare l’istituzione di una Commissione consiliare temporanea incaricata di monitorare l’avanzamento dell’opera e assicurare un presidio politico-istituzionale continuo e un confronto trasparente nell’interesse della comunità.

Il progetto del depuratore nasce nel 2019 con un accordo tra Comune e ASA S.p.A.; nel 2022 ha ottenuto il parere definitivo positivo della Conferenza dei Servizi. Successivamente sono state adottate la variante urbanistica e la dichiarazione di pubblica utilità. Nel 2023 ASA ha affidato la progettazione esecutiva e i lavori, mentre nel 2024 è stato autorizzato un subappalto.

Con l’insediamento della nuova Amministrazione comunale, nel giugno 2024, è stata richiesta ad ASA una sospensione del procedimento per verificare possibili alternative, comprese diverse localizzazioni. Tuttavia, le verifiche tecniche e legali hanno confermato la correttezza dell’iter e l’assenza di presupposti giuridici per bloccare l’opera.

Alla luce di ciò, l’Amministrazione comunale sceglie di esercitare fino in fondo il proprio ruolo istituzionale: vigilare sulla realizzazione dell’intervento, pretendere il massimo rispetto del territorio e dei cittadini e accompagnare l’opera con un’azione politica seria, presente e trasparente.

Last modified: Dicembre 18, 2025