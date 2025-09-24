Demolizione dell’ex chiesa senza autorizzazioni: Fabbrini solleva preoccupazioni e chiede tutela preventiva

Written by admin• 12:01 pm• San Giuliano Terme, Politica

SAN GIULIANO TERME – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Simone Fabbrini, Consigliere comunale san giuliano terme, Candidato al consiglio regionale (FdI).

“La demolizione sarebbe avvenuta senza le necessarie autorizzazioni, violando le normative edilizie vigenti. L’interrogazione evidenzia come la Soprintendenza abbia confermato l’assenza di vincoli formali sull’edificio, sottolineando però che le sue caratteristiche avrebbero reso opportuna una valutazione preliminare in fase di richiesta del permesso, rivelando una chiara lacuna nel processo autorizzativo.“

Il consigliere Fabbrini condivide le preoccupazioni dell’Ordine degli Architetti della provincia di Pisa, che ha recentemente richiamato l’importanza di una tutela preventiva del patrimonio edilizio e paesaggistico, anche in assenza di vincoli formali.

“L’interrogazione – spiega Fabbrini – ha l’obiettivo di chiarire le dinamiche dell’accaduto e le azioni intraprese o in valutazione dall’amministrazione comunale, nonché le motivazioni che negli anni hanno portato a non considerare l’impatto storico-culturale dell’ex chiesa. Chiede inoltre se saranno previsti piani di tutela per i beni non formalmente vincolati, presenti in abbondanza nel territorio comunale. L’auspicio è che episodi simili non si ripetano mai più”.

