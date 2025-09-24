BRIGHT-Night: Pisa celebra la Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori con laboratori, talk e video mapping

PISA – Venerdì 26 settembre Pisa celebra la Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori con BRIGHT-Night, oltre 200 iniziative realizzate in collaborazione tra Università di Pisa, Scuola Normale Superiore, Scuola Superiore Sant’Anna, CNR, INFN, INGV, EGO-Virgo, con il patrocinio del Comune di Pisa.
La mattina oltre 2.000 studenti delle scuole di ogni ordine e grado parteciperanno a 100 attività dedicate nelle sedi universitarie e nei centri di ricerca, con lezioni, laboratori, esperimenti e giochi insieme a ricercatrici e ricercatori.
Alle 16.00, in Logge di Banchi, si terrà l’inaugurazione ufficiale di BRIGHT Night, coordinata da Francesco Ippolito, con i saluti di:
- Riccardo Zucchi, rettore Università di Pisa
- Alessandra Nardini, assessora Università e Ricerca Regione Toscana
- Antonio Mazzeo, presidente Consiglio Regionale
- Michele Conti, sindaco di Pisa
e dei rappresentanti degli atenei e degli enti di ricerca promotori.
Alle 16.30, simbolico taglio del nastro per dare il via a laboratori, esperimenti e talk nelle Quattro Piazze della Ricerca:
- One Innovation – Logge di Banchi
- One Planet – Piazza Santa Caterina
- One Health – Largo Ciro Menotti
- One Humanity – Piazza dei Cavalieri
Evento finale: alle 20.00, video mapping “Echoes of Light” in Logge di Banchi, realizzato dallo studio Imaginarium. Grazie a microfoni ambientali, il pubblico diventerà parte integrante dell’opera, con applausi, voci e rumori che modificheranno in tempo reale la facciata.
Il Gusto della Ricerca: in ogni Piazza della Ricerca aziende locali presenteranno e faranno degustare prodotti artigianali legati al mondo della ricerca:
Piazza Santa Caterina: Birrificio di Buti / Arcenni Tuscany – allevamento chiocciole
Logge di Banchi: Gelateria De’ Coltelli / Azienda agricola biologica Grigoli Angela
Largo Ciro Menotti: Fattoria Uccelliera – vini e distillati / Sergio Falaschi – salumi
Piazza Cavalieri: Casificio Busti / Regina di Noce – miele
