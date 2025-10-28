Del Rosso e Nerini (FdI): “Evento di ringraziamento per i risultati ottenuti alle scorse elezioni regionali”

Written by admin• 1:17 pm• Pisa, Politica

PISA – Domenica 26 ottobre, presso il Tower Plaza Hotel di Pisa, circa 150 persone si sono riunite per partecipare all’evento di ringraziamento organizzato dai candidati pisani Elena Del Rosso e Maurizio Nerini, a conclusione della recente campagna elettorale per le elezioni regionali.

Alla serata hanno preso parte numerose autorità e rappresentanti istituzionali, tra cui il Sindaco di Pisa Michele Conti, il Commissario Straordinario del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano e Sindaco di Terricciola Matteo Arcenni, il Vicesindaco di Ponsacco Giuseppe Ruggero, l’Assessora del Comune di Casciana Terme Lari Rossana Sordi, e l’ingegnere Raffaele Latrofa, responsabile regionale del Dipartimento Rigenerazione Urbana e Grandi Infrastrutture di Fratelli d’Italia Toscana.

Presenti anche numerosi consiglieri comunali e provinciali, insieme alla quasi totalità dei candidati della lista pisana di Fratelli d’Italia.

L’atmosfera è stata quella di una festa di partecipazione e gratitudine, animata da momenti di condivisione e riconoscenza per l’impegno profuso durante la campagna elettorale.

«Anche se il risultato non ci ha portato dove speravamo – in particolare per la mancata elezione di Tomasi – abbiamo comunque raggiunto traguardi che superano ogni aspettativa», hanno dichiarato Del Rosso e Nerini. «Tutto questo è stato possibile grazie al sostegno e all’entusiasmo di chi ha creduto in noi. Continueremo a farci portavoce delle istanze del nostro territorio, con la stessa dedizione e la stessa energia che hanno caratterizzato questa straordinaria avventura».

Un ringraziamento speciale è stato rivolto a Anna Buoncristiani, Andrea Cottone e Matteo Latrofa per il loro contributo organizzativo e la dedizione dimostrata durante tutta la campagna.

Pur con il rammarico per la mancata elezione di Tomasi, la serata ha suggellato un risultato importante per la squadra pisana, che ha confermato la propria cohesione, forza e radicamento sul territorio.

