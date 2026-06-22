“Decidere nell’era dell’algoritmo”, il nuovo libro di Gianni Bientinesi su intelligenza artificiale, dati e scelte consapevoli

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PISA- Sarà disponibile da mercoledì 24 giugno, nelle librerie e online, “Decidere nell’era dell’algoritmo”, il nuovo libro di Gianni Bientinesi, sociologo e ceo di Business Intelligence Group, azienda di origini pisane. Pubblicato da Minerva Edizioni, il volume è un saggio divulgativo dedicato a intelligenza artificiale, algoritmi, dati e processi decisionali.

Il libro si rivolge a chi vuole comprendere come cambiano le scelte in un mondo sempre più guidato dall’IA. L’intelligenza artificiale è ormai entrata nella vita quotidiana e influenza marketing, ricerche di mercato, decisioni aziendali, consumi e scelte personali. Ma, sottolinea l’autore, l’IA non pensa e non decide: applica modelli costruiti da esseri umani, spesso su dati incompleti.

Da qui parte la riflessione di Bientinesi, che spiega perché questa tecnologia non renda le decisioni più semplici, ma più complesse. I dati non sono mai neutrali e delegare agli algoritmi può significare rinunciare alla comprensione dei processi che stanno alla base delle scelte.

Attraverso esempi, casi applicativi e contributi di ricercatori ed esperti, il volume accompagna il lettore dall’evoluzione delle ricerche di mercato tradizionali all’utilizzo dei Big Data e dell’intelligenza artificiale, fino ai temi dell’etica, della fiducia, dell’ascolto e della responsabilità decisionale.

L’autore propone una sinergia in cui l’IA amplifica le capacità analitiche, mentre l’intelligenza umana mantiene la governance strategica e resta insostituibile. Nell’era dell’algoritmo, sostiene Bientinesi, sono ancora le persone a fare la differenza: per questo è fondamentale che le nuove generazioni comprendano il ruolo che sono chiamate a ricoprire.

Il volume è suddiviso in quindici capitoli e prende avvio dal racconto dell’evoluzione delle ricerche di mercato, alla base delle osservazioni sull’intelligenza artificiale sviluppate nel libro.

Uno dei dati centrali riguarda un paradosso italiano: il mercato dell’IA è cresciuto nel 2025 di circa il 50% rispetto all’anno precedente, con oltre il 70% delle grandi imprese che ha avviato almeno un progetto di intelligenza artificiale. Allo stesso tempo, più di un terzo della popolazione non dispone di competenze informatiche di base e solo il 54% della forza lavoro attiva le possiede, contro una media europea del 60%.

“L’immagine che ne emerge è quella di una forbice che si allarga: la tecnologia corre a velocità industriale, la popolazione la padroneggia a velocità pedonale”, dichiara Gianni Bientinesi.

Il saggio comprende i contributi di Carolina Guerini, professoressa dell’Università Liuc, Alessandro Gandolfo, professore dell’Università di Pisa, Mario Manzo della Fondazione Piemonte Innova, Nando Pagnoncelli, presidente di Ipsos Italia, e Marco Valerio Roscioni, responsabile ricerca e sviluppo sistemi AI di Hybiz.

“Decidere nell’era dell’algoritmo” si configura come una guida chiara, etica e operativa per manager, professionisti e nuove generazioni: uno strumento per usare l’intelligenza artificiale con consapevolezza, senza smettere di pensare.

Last modified: Giugno 22, 2026