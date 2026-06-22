Ospedalieri Calcio, premiati in Comune i ragazzi dell’Under 17 campioni provinciali

Written by Redazione• 1:43 pm• Pisa, Eventi/Spettacolo, Sport

PISA- Si è svolta nella mattinata di lunedì 22 giugno, nella Sala delle Baleari di Palazzo Gambacorti, la cerimonia di premiazione dei ragazzi della Ospedalieri Calcio, vincitori del campionato provinciale “Allievi” Under 17 nella stagione sportiva 2025-2026.

La squadra giallorossa, allenata da Luciano Palla, ha chiuso il campionato al primo posto con 58 punti, conquistando il titolo provinciale e la qualificazione al campionato regionale per la stagione sportiva 2026-2027. Un risultato che rende la Ospedalieri Calcio l’unica società pisana rappresentata nel campionato regionale di categoria.

A consegnare il riconoscimento del Comune di Pisa ai giovani atleti è stata l’assessore allo sport Frida Scarpa.

«Dietro a questo risultato – ha dichiarato l’assessore – ci sono il lavoro quotidiano di una società che investe sui giovani e l’impegno condiviso di atleti, allenatori, dirigenti e famiglie che accompagnano questi ragazzi nel loro percorso di crescita».

Scarpa ha sottolineato il valore educativo dello sport e il ruolo delle società radicate nei quartieri. «Lo sport rappresenta uno strumento educativo straordinario, che insegna il rispetto delle regole, il valore del gruppo e offre ai giovani un ambiente sano in cui crescere. Per questo è fondamentale sostenere i settori giovanili e valorizzare le società che operano nei quartieri della città, come luoghi di crescita e aggregazione per tanti ragazzi e per le loro famiglie».

L’assessore ha poi richiamato anche il progetto candidato dal Comune al bando “Sport e Periferie”, che prevede un intervento di riqualificazione e potenziamento dell’area degli Ospedalieri.

«L’obiettivo – ha aggiunto Scarpa – è migliorare gli impianti esistenti e ampliare l’offerta sportiva, creando a Putignano uno spazio sempre più aperto al quartiere, in grado di accogliere diverse discipline e di diventare un punto di riferimento per giovani, famiglie e cittadini di tutte le età».

I giocatori premiati sono Gabriele Adili, Pietro Arnesi, Francesco Pio Balestra, Dario Betti, Diego Bevilacqua, Dorian Braho, Giorgio Casini, Simone Celia, Nicholas Cocchi, Leonardo Conforti, Samuele Conti, Andrea Di Raimo, Giacomo Froli, Alessandro Madrigali, Matteo Meini, Andrea Modola, Fabrizio Molinari, Alessio Montanelli, Dario Palla, Nicholas Rindi, Leonardo Sampaolo, Federico Seppia e Nicola Tommasi.

Un riconoscimento è stato consegnato anche allo staff della squadra: il mister Luciano Palla, il secondo allenatore Stefano Giannini, il dirigente accompagnatore Fabio Di Raimo, il direttore sportivo Lorenzo Boldrini e il presidente Gabriele Baldeschi.

Last modified: Giugno 22, 2026