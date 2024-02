Darsena Europa, nuovo studio propone ripascimento non convenzionale quale compensazione degli effetti della realizzazione dell’infrastruttura

Scritto da admin• 6:27 pm• Pisa, Attualità, Politica, Tutti

Conti: “La Regione apra un tavolo tecnico per valutare le nostre proposte”

PISA – Il Sindaco di Pisa Michele Conti, ha sollecitato la Regione Toscana a istituire al più presto un tavolo tecnico per presentare un’innovativa proposta di compensazione per gli effetti della Darsena Europa sul litorale pisano.



Mentre si apprezza il potenziale sviluppo economico del porto di Livorno, si richiedono garanzie sia ambientali che economiche per il litorale. Conti ha espresso preoccupazione per gli strumenti proposti finora, sottolineando la necessità di soluzioni più efficaci nel lungo termine per contrastare l’erosione costiera. Inoltre, ha evidenziato la possibilità di adottare metodi non convenzionali già testati in altre parti d’Europa. La presentazione del terzo studio tecnico sull’argomento ha evidenziato la complessità della situazione e l’importanza di interventi mirati e duraturi nel tempo.

L’assessore all’ambiente, Giulia Gambini, ha sottolineato l’impegno del Comune di Pisa nella tutela dell’ambiente e nella ricerca di soluzioni concertate con tutti gli enti coinvolti. Si ribadisce la richiesta di considerare i risultati dei tre studi indipendenti per individuare le opere necessarie a proteggere il litorale, con una preferenza per soluzioni naturali e compatibili con l’ecosistema costiero. Nonostante i contributi tecnici forniti dal Comune di Pisa, il progetto della Darsena Europa ha ottenuto il via libera al parere di impatto ambientale, sollevando ulteriori preoccupazioni riguardo alla tutela del litorale pisano.

