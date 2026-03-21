Dario Rollo: “A Cascina il drone decolla, ma il vero successo è il controllo dei soldi pubblici”

Written by Redazione• 12:59 pm• Cascina, Attualità, Politica

CASCINA – L’attività ispettiva del capogruppo di Valori e Impegno Civico , Dario Rollo, torna a far discutere sulla gestione delle risorse comunali. La vicenda riguarda la determina relativa all’acquisto di un drone per il Centro Operativo Comunale e ai corsi di formazione per il conseguimento delle licenze ENAC da parte del personale dell’Ente.

Dall’analisi degli atti e delle successive segnalazioni del consigliere, erano emerse diverse criticità: il numero dei dipendenti destinatari della formazione non era chiaramente indicato, il costo complessivo dei corsi risultava incongruente rispetto al prezzo unitario per partecipante, la formazione, spesa corrente per natura, era stata imputata in conto capitale e il trattamento IVA richiedeva chiarimenti. Rollo aveva anche evidenziato che si trattava del conseguimento di una licenza personale ENAC, titolo abilitante vero e proprio, e non di semplice istruzione tecnica di base. Le osservazioni del capogruppo si sono dimostrate fondate. A seguito delle segnalazioni, il Comune ha dovuto rettificare la determinazione, individuare formalmente i destinatari dei corsi, correggere l’imputazione contabile e applicare l’esenzione IVA alla formazione, con un risparmio di circa 1.300 euro di risorse pubbliche.

“Non è in discussione l’utilità del drone – spiega Rollo – ma il metodo con cui questa amministrazione programma e controlla la spesa pubblica. Quando si utilizzano 15 mila euro dei cittadini, ogni passaggio deve essere chiaro, coerente e trasparente“. Il consigliere sottolinea inoltre che se già sulle piccole spese emergono incongruenze e si riescono a ottenere risparmi concreti, è facile immaginare quanto più importante diventi il controllo su un bilancio complessivo più ampio.

“In passato, come assessore, sono riuscito a risanare il bilancio comunale proprio perché ho analizzato ogni singola spesa, dalle grandi alle piccole, trasmettendo un principio fondamentale: il rispetto dei soldi dei cittadini”. Oggi, come candidato sindaco, Rollo propone di riportare rigore nella gestione comunale, pianificare gli interventi necessari sul territorio e utilizzare le risorse in modo corretto e coerente con le esigenze della città. “Il problema non è il drone, ma l’approccio alla spesa pubblica. A Cascina servono controllo reale, trasparenza e attenzione costante, perché ogni euro dei cittadini sia speso al meglio“, conclude il capogruppo di Valori e Impegno Civico.

Last modified: Marzo 21, 2026