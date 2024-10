Daniela Bucchioni nominata presidente dell’Associazione Perle di San Giuliano Terme

Scritto da admin• 11:35 am• Attualità, San Giuliano Terme

SAN GIULIANO TERME – Daniela Bucchioni è la nuova presidente dell’Associazione Perle di San Giuliano Terme, impegnandosi a guidare con determinazione e spirito di servizio.

“È per me un onore poter rappresentare e servire la comunità di San Giuliano Terme,” dichiara Bucchioni. “In questo ruolo intendo valorizzare il nostro territorio, rispondendo alle esigenze dei cittadini e promuovendo iniziative che possano rendere San Giuliano un luogo sempre più vivibile e accogliente per tutti.”

Daniela Bucchioni, 51 anni, sposata da oltre venti anni con Marco, sotto ufficiale dell’esercito, e madre di due figli adolescenti, Maurizio e Valentina. Imprenditrice, 10 anni fa ha fondato l’agenzia di eventi “Le rose di zucchero filato” in cui si occupa principalmente di wedding planning. In passato ha avuto un’esperienza politica significativa, avendo militato nel Partito Democratico, dal quale si è allontanata cinque anni fa, delusa dal conflitto interno che non dava spazio a tutte le sensibilità.

“Ho dedicato gran parte della mia vita alla mia famiglia e alla mia carriera, e ora sono onorata di poter servire ancora una volta il mio territorio e i suoi cittadini in questo nuovo ruolo,”afferma Bucchioni che in passato è stata consigliera comunale in quota pd. “Insieme ai soci fondatori, vogliamo promuovere un dialogo aperto e costruttivo per il nostro amato comune.”

L’associazione Perle di San Giuliano Terme è nata con l’intento di offrire uno spazio di riflessione e dibattito sulla politica locale, promuovendo iniziative culturali e sociali che possano favorire la crescita della comunità. A questo proposito, Bucchioni sottolinea l’importanza di lavorare insieme per rispondere alle esigenze dei cittadini e costruire un futuro migliore.



Quando le è stato chiesto il significato del nome Perle di San Giuliano Terme, Bucchioni spiega: “Questa scelta è nata per caso. Una mia amica ha festeggiato i suoi 40 anni con una festa a tema perle, durante la confettata, ha lasciato un messaggio che mi ha ispirato a scrivere un articolo sul mio blog che parla del significato delle perle come simbolo di resilenza .

Un amico che ha letto il mio articolo ha suggerito che Perle fosse un ottimo nome per l’associazione. Da una ferita e può nascere qualcosa di nuovo e prezioso come le Perle ed è questo il messaggio di resilienza che vogliamo trasmettere al nostro territorio, ferito da una gestione poco attenta, ma sempre capace di rinascere.”



Daniela Bucchioni è una delle socie fondatrici dell’associazione, insieme a Elisabetta Mazzarri, segretario dell’associazione consigliere di minoranza del Consiglio Comunale di San Giuliano Terme. Le due condividono un’amicizia quasi ventennale, una profonda passione per la politica e un forte senso civico. L’associazione nasce come un progetto di ispirazione liberale riformista e progresista, volto a promuovere dibattiti e iniziative culturali, restituendo alla comunità un momento di riflessione sulla politica, che, in questo territorio, sembra essere venuta meno.

Tra i soci fondatori di Perle di San Giuliano Terme, oltre a Bucchioni e Mazzarri, ci sono altre figure significative che contribuiranno alla crescita dell’associazione: Roberto Bilotti – Vicepresidente: Ufficiale dell’esercito con funzioni di psicologo e psicoterapeuta. Katia Catassi: Presidente della Regione Toscana e Vicepresidente Nazionale di Feder. Co. Fit.

Giuseppe Cioni: Geometra e già funzionario del Comune. Tomasino Gioffredi: Ex direttore del servizio di sicurezza della Security Bank di Zurigo.



“Abbiamo una grande opportunità di lavorare insieme per il bene della nostra comunità, e sono entusiasta di iniziare questo percorso con tutti voi,” conclude Bucchioni.

Last modified: Ottobre 26, 2024