Da venerdì 30 giugno parte una nuova rubrica “Soldi e Risparmi” a cura di Stefano Sabadini

PISA – Da venerdì 30 giugno parte su Pisanews una nuova rubrica tutta dedicata all’investimento curata dal nostro esperto di finanza Stefano Sabadini.

“Sono convinto che la famiglia che possiede un adeguato livello di educazione finanziaria pianifica ed effettua scelte più consapevoli nella selezione dei servizi finanziari, per raggiungere quegli obiettivi”, afferma Stefano Sabadini. “Questa rubrica ha infatti lo scopo di fornire ad ogni singolo lettore e lettrice, informazioni utili, per gestire al meglio il proprio patrimonio, i risparmi, la situazione previdenziale e come tutelarsi dagli eventuali imprevisti che potrebbero intromettersi nei personali progetti familiari. Ogni due settimane faremo approfondimenti semplici e concreti, che consentiranno a ciascuno di fare scelte sempre più consapevoli. Vi aspetto ai prossimi click”.

Se volete, risparmiare o avete un sogno da realizzare non vi perdete la nostra rubrica!

Last modified: Giugno 23, 2023